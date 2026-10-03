Каква свръхдържава е Русия? Алиев пак публично унизи Путин

В света има само две свръхдържави – САЩ и Китай, а Русия въобще не влиза в този списък. Това стана ясно от думите на президента на Азербайджан Илхам Алиев - макар Русия редовно да се изтъква като водеща световна сила. Изявлението бе направено от Алиев на 2 октомври по време на VIII конгрес на управляващата партия "Нов Азербайджан" (YAP), проведен в Баку. Алиев заяви още, че Азербайджан наскоро е установил стратегическо партньорство както с Китай, така и със САЩ.

"Това са двете свръхдържави в света, трета няма", бе категоричен президентът на Азербайджан. В речта си Алиев направи равносметка на външната политика на страната и изрично отбеляза: "Днес в света има две свръхдържави: Китай и САЩ. Трета няма. Ние сме установили отношения на стратегическо партньорство и с двете".

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