Българският национален отбор по футбол получи поредната неприятна оценка за състоянието си. Според актуалната прогноза на статистическата платформа Football Meets Data "лъвовете" имат едва 1,4% вероятност да се класират за Европейското първенство през 2028 година. Още по-притеснителното е, че цели 40 национални отбора на континента са оценени с по-добри шансове, включително Естония и Фарьорските острови.

България на едно ниво с Малта в прогнозата за Евро 2028

Изчисленията на Football Meets Data, публикувани на 18 ноември, поставят България в дъното на класацията от 54 европейски национални отбора. Родните национали са с идентични показатели с Малта (1,4%), докато Казахстан е непосредствено зад тях с 1,1%. За сравнение, Естония има 3% шанс да се класира за европейското първенство, а Фарьорските острови са оценени с 2,4%.

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Северна Македония пък е значително по-напред с 9,9%, което е над седем пъти по-висока вероятност от тази на България. Още през октомври статистическият модел даваше на "лъвовете" 2% шанс за участие на Евро 2028. След последните международни срещи оценката е паднала до 1,4%.

Кои са големите фаворити за Евро 2028?

На противоположния полюс са Англия и Испания, чиито шансове за класиране са оценени на практика на 100%. Следват Франция с 99,5%, Португалия с 99% и Белгия с 98%. Сред отборите с най-висока вероятност за участие са още Германия (97%), Нидерландия и Швейцария (по 96%), както и Италия и Норвегия (по 95%).

Европейското първенство през 2028 година ще се проведе във Великобритания и Ирландия с участието на 24 национални отбора.

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