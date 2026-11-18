Щетите по Кримския мост могат да бъдат класифицирани като "катастрофални". Това каза пред BBC Колин Капрани, професор по строително инженерство в австралийския университет Монаш. "Не е нужно да имате степен по строително инженерство, за да разберете какво означава това! Той е напълно разрушен", обясни специалистът. Ремонтът на моста в тази ситуация ще бъде по-труден от изграждането му от нулата, тъй като под водата има обширни отломки, а може да са възникнали и повреди по пилоните и основите. Някои от оцелелите конструкции ще трябва да бъдат напълно разрушени, преди да може да започне ремонтът, каза още Капрани.

Ударът е причинил срутване във водата на метална арка, висока колкото 15-етажна сграда, заедно с пътното платно и част от носещата конструкция.

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"Много е трудно да си представим как подобен ремонт би бил възможен на място, което е лесно достъпно за по-нататъшни атаки, докато боевете продължават", заключава професорът пред медията.

Припомняме, че в рамките на 24 часа украинците удариха моста с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" и "Фламинго".