На руския диктатор Владимир Путин не бе позволено да застане до лидерите на Китай и САЩ - Си Дзинпин и Доналд Тръмп за официалната групова снимка на срещата на върха на АТИС. По-рано китайският лидер не посрещна Путин Си на летището. Припомняме, че Владимир Путин, президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин се срещнаха на прием в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. На групова снимка на лидерите Си Дзинпин позира с Доналд Тръмп и не позволи на Путин да застане до тях, както се вижда във видео, публикувано от пресслужбата на Кремъл.

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Първо дамите

След като лидерите на Русия, САЩ и Китай си стиснаха ръцете, Си Дзинпин направи знак на Путин къде да застане за официалната снимка на приема, докато Тръмп остана да стои до китайския президент. Съпругата на Си Дзинпин застана от другата страна на Си Дзинпин, разделяйки китайския лидер от Путин. Виетнамският президент То Лам беше позициониран отляво на лидера на Кремъл.

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Putin, Trump and Xi Jinping shake hands and briefly exchange remarks. https://t.co/0epxbYNJJm — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

По-рано Си Дзинпин лично поздрави Доналд Тръмп, когато той пристигна в Шънджън, за да участва в срещата на върха. Обикновено китайският президент не се среща с лидерите на други държави, а изпраща високопоставени служители на летището.

Посрещането

Ден по-рано Си Дзинпин не отиде да посрещне Путин, изпращайки Цай Ци, ръководител на Генералния офис на Комунистическата партия на Китай, до стълбите на самолета му. Тристранната среща на върха на лидерите на Китай, САЩ и Русия ще се фокусира върху намаляването на ядрените оръжия. Путин искаше да обсъди Украйна, но и двете страни отказаха, информира телеграм-каналът "Важные истории".

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