Военновъздушните сили на САЩ изстреляха междуконтинентална балистична ракета, способна да носи ядрени бойни глави, „Minuteman III“ от базата на космическите сили Вандънбърг в Калифорния. Тестът, обозначен като „Glory Trip 257“, беше описан като рутинен и „е бил планиран преди години и не е реакция на световни събития“.

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Силите са извършили повече от 300 тестои изстрелвания на „Minuteman III“ до настоящия момент. Изстрелването се състоя ден преди срещата Тръмп-Ши-Путин на върха на АПЕК в Шенджън.

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