Европейската комисия предложи днес държавите от ЕС да осигурят на Украйна нов заем от 45 милиарда евро за следващата година, който да бъде изплатен от Киев, ако Русия осигури обезщетение за нанесените от войната вреди.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза при представянето на предложението, че очаква то да бъде одобрено единодушно, след като бъде обсъдено от Европейския съвет. Тя отбеляза, че всички държави от ЕС са изразили готовност да продължат подкрепата за Киев, като някои настояват да помагат само с невоенни средства, съобщи БТА. Фон дер Лайен подкрепи настояването на германския канцлер Фридрих Мерц всички да участват в подкрепата за Киев, за да може да се постигне споразумение за следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Предвижда се 20 млрд. евро от новия заем да бъдат за бюджетна подкрепа за Украйна, а 25 млрд. евро да бъдат за отбрана. Според разчетите на ЕК догодина Украйна ще изпита недостиг от 70 млрд. евро и се очаква остатъкът да бъде покрит от партньори на ЕС с висок кредитен рейтинг.

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Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис уточни, че за изплащането на лихвите по новия заем ще бъдат използвани приходите от запорираното руско имущество. Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс добави, че се предвижда украинските разходи за дронове да нараснат чувствително следващата година. Според него днес Русия използва на бойното поле 10 млн. дрона годишно и се предвижда през 2027 г. този брой да се удвои.

От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС предостави близо 238 млрд. евро на Киев, сочи справка на комисията. В края на миналата година ЕС отпусна 90 млрд. евро заем за Киев за тази и следващата година.

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