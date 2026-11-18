Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 ноември 2026 г.

БЮДЖЕТ 2027 МОЖЕ ДА ПОПАДНЕ ПОД НОВ СВРЪХДЕФИЦИТ И ЕК ЩЕ НИ УДАРИ: ИКОНОМИСТ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Има известен опит правителството да ограничи ръста на заплатите в Бюджет 2027. Външният поглед спрямо бюджета не е достатъчно убедителен. По-големият въпрос е как Европейската комисия ще оцени бюджетния план на правителството, като може например да удължи процедурата по свръхдефицит, а може да се стигне и до глоба. За това предупреди пред БНТ икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев. Още: На първо четене: Бюджет 2027 мина с крехко мнозинство на комисия в парламента

ПЕКАНОВ ОБЯСНИ ПРОГНОЗАТА НА ЕК ЗА 4,8% ДЕФИЦИТ: БЪРЗОТО СВИВАНЕ БИ СПРЯЛО РЪСТА НА ПЕНСИИ И ЗАПЛАТИ

Това е бюджет, в който правим опит за постигане на „почти невъзможното“. Това каза вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия в отговор на отправените остри критики от депутата от „Демократична България“ Мартин Димитров относно прогнозирания от Европейската комисия (ЕК) бюджетен дефицит от 4,8% през 2028 г. Представителят на управляващото мнозинство заяви, че тези изчисления на Брюксел не са напълно актуални, тъй като все още не отразяват всички предстоящи мерки за ограничаване на разходите.

ГРЪЦКА БАНКА КУПУВА FIBANK ЗА ОКОЛО 1 МЛРД. ЕВРО

Гръцката банкова група Eurobank, собственик на Пощенска банка в България, се договори да придобие мажоритарния дял в Първа инвестиционна банка (Fibank). Сделката отваря пътя към обединението на двете финансови институции, в резултат на което ще бъде създадена най-голямата банка в България по размер на активите и депозитите.

ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МИНИСТЪР АТАКУВА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ С ВНУШЕНИЕ, ЧЕ КОНСУЛТАНТИ ГИ СЪВЕТВАТ ДА КРИЯТ ПЕЧАЛБА

Търговските вериги пропиляха с лека ръка инициативата "Кошница с грижа", която беше протегната ръка от правителството. Това каза земеделският министър Пламен Абровски. И веднага се сблъска с въпроса как точно магазин на голяма верига във Видин беше затворен след проверка, а той отговори няколко часа по-късно. "За да се стигне до тази крайна мярка, представете си какви са били хигиенните изисквания вътре", опонира Абровски на питането в сутрешния блок на bTV - Още: Поведението започва да се коригира: КЗК уверява, че няма атака срещу магазините

БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ НА "ГАЗПРОМ" У НАС ОТИВАТ ПРИ БИВШ ДЕПУТАТ ОТ ГЕРБ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА САЩ

Американските власти одобриха продажбата на българските и румънските подразделения на сръбската петролна компания „Нафтена индустрия Сърбия“ (НИС), която управлява бензиностанциите под марката „Газпром“ в България. Приходите от сделките обаче ще останат замразени в сметка в САЩ - на компанията няма да бъде позволено да разполага свободно с парите, става ясно от специален лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

ПЕТ ГОДИНИ ХАКЕРИ СА ШПИОНИРАЛИ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Хакери са имали скрит и неоторизиран достъп до мрежите на българската държавна администрация в продължение на пет години. Атакуващите са събирали чувствителна информация, свързана с работата на държавните институции, и са се придвижвали между отделни компоненти на държавната инфраструктура. Властите обявиха, че са прекъснали достъпа им и са ги откъснали от инфраструктурата, чрез която са управлявали присъствието си в системите.

ШЕФОВЕ В МВР СА ПРИКРИВАЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УБИЙСТВАТА НА НОТАРИУСА И АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

Бивши ръководители в системата на МВР са помагали за укриването на доказателства и следи от извършители на знакови убийства в България. Сред случаите, по които има такива данни, са разстрелите на Мартин Божанов-Нотариуса и Алексей Петров. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за онлайн канала "Дневен Ред" на журналистите Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ТРАГЕДИИТЕ НА ПЪТЯ: ГОВОРИ НАСТИМИР АНАНИЕВ (ВИДЕО)

Как да предотвратим трагедиите на пътя? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде Настимир Ананиев, свободен предприемач и политик, създател на Европейска партия “Волт“, депутат в три народни събрания. Според него радиоприемниците в автомобилите могат да бъдат използвани като канал за спешно предупреждение на шофьорите за влошени условия по пътя, като гъста мъгла, свлачища, катастрофи или други извънредни обстоятелства: “Нещо, което работи в Германия, работи и при нашите съседи от Северна Македония и Сърбия. Това е всъщност мярка, която може да се задейства много лесно, както се задейства BG ALERT. В конкретен регион може да има аварийно съобшение, което да намали музиката, която слушате. Още: По-малко хаос, повече умен контрол: Реформата за по-безопасни пътища в България

СЕИЗМОЛОГ УВЕРЯВА: НЕ СЕ ОЧАКВАТ СИЛНИ ВТОРИЧНИ ТРУСОВЕ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ВЪВ ВРАНЧА

Не се очакват силни вторични трусове след земетресението във Вранча от тази нощ. Това каза пред БНТ доц. Пламена Райкова от Институт по геофизика, геодезия и география към БАН. В тази зона не е характерна силна афтършокова активност, но не са изключени по-слаби трусове, между 2,5-3 по Рихтер в следващите дни, допълни тя. Още: Силно земетресение разлюля Вранча, усетиха го и в България и Молдова (ВИДЕО)

СТИГА ГОВОРЕНЕ, ДА ПОЧВАМЕ ДА УНИЩОЖАВАМЕ ДРОНОВЕ: ПРИЗИВ ОТ НАЦИОНАЛЕН ЕФИР ЗАРАДИ ЧЕРНО МОРЕ

Русия иска изцяло да спре търговското корабоплаване за Украйна в Черно море – 20 кораба бяха потопени в икономическите зони на Румъния и България. Считам, че ЕС трябва да разположи мисия като тази в Червено море – да действаме проактивно, България и Румъния да почнат много сериозна дискусия в рамките на Европейския съюз. Това заяви бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов, основател и директор на Софийския форум за сигурност.

ТИХИЯТ ЛИДЕР: БЪЛГАРИЯ СЕ Е ВКЛЮЧИЛА ВЪВ ВСИЧКИ 5 ОБЩИ МЕГАПРОЕКТА НА ЕС В ОТБРАНАТА

България се е включила във всички 5 проекта, одобрени до момента от Съвета на ЕС, които са от общ интерес в областта на отбраната, научи Actualno.com от източник от Брюксел. През октомври институцията съобщи, че е определила първите пет, част от т.нар. програма EDPCI, обединяващи усилията на европейските държави за разработване на важни способности като дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати, морска отбрана, космически технологии, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на европейския източен фланг.

ДВУЛИЧИЕТО НА САЩ ПРЕД ЗАПЛАХАТА ЗА ЕВРОПА ОТ ПУТИНОВА РУСИЯ ЛЪСНА ЯРКО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не знам, но бих искал. Ако той е на разположение, ще го направя". С тези думи американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос точно преди да се замине за Китай дали би провел отделна среща очи в очи с руския диктатор Владимир Путин там, след като ще има среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин в Шънджън. Тези думи стоят на фона на други, които звучат така: "Оценката ни е, че такива удари не са ефективни (стъпки) по пътя към спиране на войната, нито спират руския напредък на фронтовата линия. Отгоре на това, такива удари, чиито цели са гражданска инфраструктура като (складовете на) Wildberries (най-големия руски онлайн търговец) всъщност най-вероятно втвърдяват руската обществена позиция и желанието на Кремъл да ескалира". Всичко това са думи на американския зам.-министър на отбраната Елбридж Колби – и той ги изрече на снощната среща в Брюксел от формата "Рамщайн". Тези думи са пореден явен сигнал, че администрацията на Тръмп е възприела подхода да принуди Украйна, а не Русия, да отстъпи, за да бъде сложен край на войната.

ДА ОТКРИЕШ СМИСЪЛА И ВЯРАТА В ТИШИНАТА: ДЕЯН ЖЕКОВ И ЕЛИЦА ВИДЕНОВА ЗА ФИЛМА "ПАСТИР" (ВИДЕО)

"Преди иконата беше човекът" е посланието на новата кинопродукция "Пастир", базирана на житията на свети Иван (Йоан) Рилски Чудотворец - светеца, когото всички познаваме. На него кръщаваме децата си, църкви, болници и училища, името му носи Софийската духовна семинария, а образът му е гравиран върху българската монета от едно евро.