Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предупредиха руската и украинската страна, че настоящият кръг от мирни преговори може да е последната реална възможност за постигане на споразумение, преди политическият баланс във Вашингтон да се промени. Това съобщи The Kyiv Independent, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

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Както обяснява изданието, американската страна се опитва да убеди Москва да не отлага постигането на споразумение. Причината се крие в потенциалното укрепване на позициите на демократите в Конгреса на САЩ. Когато те получат контрол над законодателната власт през януари, това може да доведе до подновяване на двупартийната подкрепа за Украйна и увеличаване на военната и финансовата помощ за Киев. Демократическият контрол над Конгреса ще означава и засилен контрол върху контактите на администрацията на Тръмп с Кремъл, както и вероятни парламентарни разследвания и изслушвания относно тези контакти. В такъв сценарий способността на Белия дом да провежда собствена политика спрямо Русия ще бъде ограничена.

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„Киев Индепендънт“ отбелязва, че тази стратегия стана особено забележима, след като Русия отмени планираните тристранни преговори между Украйна и Съединените щати през септември. Срещата, първоначално насрочена за началото на октомври, беше отменена след обвиненията на Кремъл, че Киев се опитва да провали руските „избори“. Отмяната на Москва съвпадна с нова вълна от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

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След това Вашингтон промени аргументацията си, като подчерта, че Русия трябва да се възползва от възможността да постигне споразумение, докато настоящата американска администрация все още има място за дипломатически маневри. Както отбелязва авторът на публикацията, този подход изглежда е дал резултати: Москва се съгласи да се върне към преговорите през ноември.

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Кремъл обаче все още не показва готовност да се откаже от максималистичните си искания. Основният препъникамък остава Донбас: Москва настоява за прехвърляне на територии в Донецка и Луганска области, които руските войски не успяха да превземат по военен път. В допълнение към това, Русия сега изисква капитулация от НАТО, поставяйки абсурдното условие Алиансът да отстъпи до границите от 1997 г.

Мирни преговори в Украйна

Европейските чиновници и дипломати като цяло не вярват, че Путин е готов за истински мирни преговори , но продължават да участват в преговорния процес, за да запазят влиянието си върху неговия напредък и да предотвратят сценарий, при който САЩ постигнат споразумение с Русия, без да вземат предвид интересите на Украйна и нейните европейски съюзници.

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Междувременно западните разузнавателни агенции смятат, че Путин се надява на по-нататъшни териториални придобивки в Донбас и изтощение на Украйна чрез ракетни удари и удари с дронове. Френски дипломати смятат, че войната помага и на Кремъл да поддържа вътрешнополитическата стабилност.