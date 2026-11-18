Парламентът на Латвия одобри късно снощи новото, редовно правителство на страната, оглавено от министър-председателя Андрис Кулбергс от „Обединена листа“, чийто коалиционен партньор стана Националният алианс, предадоха Ройтерс, ДПА и сайтът на Латвийското радио и телевизия (ЛСМ). Така балтийската република се сдоби с правителство, чието съставяне според опозицията е било „по бързата процедура", за днешния си национален празник – Деня на независимостта, отбеляза ЛСМ.

Кулбергс, чиято десноцентристка проукраинска партия обединява „зелени“, консервативни и бизнес ориентирани политически групи, постигна споразумение в неделя вечерта с един от партньорите в тристранното коалиционно служебно правителство – националистическо-консервативния Национален алианс, оглавяван от Илзе Индриксоне.

Партията „Обединена листа“ и Националният алианс събраха на косъм мнозинство от общо 51 депутатски мандата в 100-местния еднокамарен парламент на Латвия – Сейма.

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Четиридесет и седем годишният Кулбергс – бивш автомобилен състезател и баща на три деца, встъпи в длъжност като служебен премиер на 28 май, а на редовните парламентарни избори на 3 октомври записа рекорден резултат за историята на Латвия от обявяването на независимостта от СССР през 1991 г., печелейки 41 от 100-те места в Сейма, посочва Ройтерс, цитирани от БТА.

Въпреки че проруските партии – като крайнодясната „Латвия на първо място“ и особено левоцентристката „Суверенна власт“, са втора и трета по численост в парламента (съответно 17 и 15 депутатски мандата), те остават изолирани и е малко вероятно да повлияят на правителствената политика, посочват анализатори пред Ройтерс.

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