"Хора с инженерно образование казват, че ударът по Кримската арка е операция на нивото на Бог. Събарянето на мост е трудно. На всеки един мост. Но събарянето на конструкция с такъв мащаб и значение, с най-високо ниво на защита, е почти невъзможно. Почти..." Това пише украинският политик, писател и популярен блогър Виталий Чепинога във Фейсбук.

"Кримският мост свързваше не само "континенталната част" на Русия с окупирания Крим, и не само Черно море с Азовско море. Той беше и връзката между мокрите мечти на Путин за имперско възраждане с реалните възможности на съвременна Русия", пише още той.

И добавя, че на срещата в Шънджън в Китай с Доналд Тръмп и Си Дзинпин Владимир Путин трябваше да пристигне "като алфа мъжкар, като мечка", но "след тази нощ не може да има алфа мъжкар и никаква мечка, а по-скоро някаква безгласна буква (в руския вариант е използвана отпадналата безгласна буква в края на азбуката Ѣ т.е. "ять" – бел. ред.)."

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