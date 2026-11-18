ЦСКА получи неприятна новина преди подновяването на клубния футбол след паузата за националните отбори. Един от основните защитници на "армейците" – Теодор Иванов, няма да бъде на разположение на Маркус Гиздол до края на ноември. Българският национал ще пропусне гостуването на Ботев (Пловдив) в Първа лига и европейския сблъсък с Трабзонспор, след като се е оказало, че контузията му е по-сериозна от първоначалните очаквания.

ЦСКА без Теодор Иванов срещу Ботев и Трабзонспор

Според "Тема Спорт" медицинският щаб на "червените" е установил, че централният защитник се нуждае от по-продължително възстановяване. Така Иванов няма да играе срещу Ботев (Пловдив) на 22 ноември, както и в домакинството на Трабзонспор от Лигата на конференциите на 26 ноември. Очакванията са бранителят да се завърне за гостуването на Дунав (Русе) на 1 декември или най-късно за срещата със Септември на 5 декември.

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Втори проблем за защитника след ангажимент с България

Иванов получи травмата по време на лагера на националния отбор преди последните мачове в Лигата на нациите. Заради здравословните проблеми той напусна състава, а на негово място беше повикан Валентин Антов.

Това е втори подобен случай за младия бранител в рамките на два месеца. При предишния лагер той се контузи срещу Люксембург и отново трябваше да се прибере преждевременно в ЦСКА. Тогава Иванов успя да се възстанови навреме за дебюта на Маркус Гиздол срещу ЦСКА 1948, но този път отсъствието му ще бъде по-продължително.

Загубата е сериозна за германския наставник, тъй като Теодор Иванов е започнал като титуляр в 12 от 14-те шампионатни двубоя на "армейците" и е сред играчите, чрез които клубът изпълнява изискването за български футболист до 23 години.

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