По информация на полското издание Rzeczpospolita, руските разузнавателни служби са планирали саботажна операция в Полша близо до границата с Калининградска област на Русия в края на октомври и началото на ноември. Целта е била да се обвини Украйна за операцията. Изданието отбелязва, че е получило тази информация от високопоставени служители, свързани със службите за сигурност и е бил информирано за превантивната операция, която е била проведена през последните две седмици.

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Докладът

Според доклада предупреждението за планираната провокация е дошло от партньорски разузнавателни служби, но полски разузнавателни анализатори също са го посочили. „Имахме информация за конкретни места, където е трябвало да се извърши атаката. Руснаците са се надявали на голям брой жертви“, е информирал каза един от източниците на изданието.

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⚡️ Rzeczpospolita: Russia planned a provocation on Polish soil that could have caused mass casualties In late October and early November, Polish intelligence services, police and military forces thwarted a sabotage plot near the border with Kaliningrad Oblast. According to Rzeczpospolita, Russia’s military intelligence agency, the GRU, was planning a false-flag operation: infiltrating Poland and staging an attack with mass casualties, then blaming Ukraine for it. The plan involved staging an attack on a target inside Russia itself to create a pretext for political escalation. Moscow hoped to drive a wedge between Warsaw and Kyiv and force Poland to end its support for Ukraine. The scenario, the newspaper notes, resembled the Nazi provocation in Gleiwitz in 1939. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

„Това трябваше да напомни за така наречения „Глайвицки инцидент (наричан още и Глайвицка провокация) - активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование „Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., според наложилата се след войната официална версия като повод за избухването ѝ. Разбира се, всеки, който би преминал границата, най- вероятно е щял да бъде застрелян или у него биха открити доказателства, че е от Украйна. Целта е била да се спре помощта за Украйна“, добави друг източник.

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Полските разузнавателни служби започнаха да действат, след като от руската страна на границата се появиха разузнавачи, координиращи подобни саботажни операции. Такива операции се извършват от руски служители на външното военно разузнаване.

Ето защо в края на октомври граничните полицейски участъци бяха подсилени от служители на реда от други региони на Полша. Подсилени бяха и части на Граничната охрана. В района бяха изпратени допълнителни служители на Агенцията за вътрешна сигурност. В Варминско-Мазурското войводство бяха организирани учения на специалните сили. Силите за териториална отбрана също проведоха учения в региона: „Целта беше възпиране, но и възможност за превантивни действия“, каза източник, запознат с подробностите.

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