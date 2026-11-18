Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 18 ноември 2026 г.

Гръцка банка купува Fibank за около 1 млрд. евро

Гръцката банкова група Eurobank, собственик на Пощенска банка в България, се договори да придобие мажоритарния дял в Първа инвестиционна банка (Fibank). Сделката отваря пътя към обединението на двете финансови институции, в резултат на което ще бъде създадена най-голямата банка в България по размер на активите и депозитите.

Още: Гръцка банка купува Fibank за около 1 млрд. евро

Бензиностанциите на "Газпром" у нас отиват при бивш депутат от ГЕРБ след решение на САЩ

Американските власти одобриха продажбата на българските и румънските подразделения на сръбската петролна компания „Нафтена индустрия Сърбия“ (НИС), която управлява бензиностанциите под марката „Газпром“ в България. Приходите от сделките обаче ще останат замразени в сметка в САЩ - на компанията няма да бъде позволено да разполага свободно с парите, става ясно от специален лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Още: Бензиностанциите на "Газпром" у нас отиват при бивш депутат от ГЕРБ след решение на САЩ

Пеканов обясни прогнозата на ЕК за 4,8% дефицит: Бързото свиване би спряло ръста на пенсии и заплати

Това е бюджет, в който правим опит за постигане на „почти невъзможното“. Това каза вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия в отговор на отправените остри критики от депутата от „Демократична България“ Мартин Димитров относно прогнозирания от Европейската комисия (ЕК) бюджетен дефицит от 4,8% през 2028 г. Представителят на управляващото мнозинство заяви, че тези изчисления на Брюксел не са напълно актуални, тъй като все още не отразяват всички предстоящи мерки за ограничаване на разходите.

Още: Пеканов обясни прогнозата на ЕК за 4,8% дефицит: Бързото свиване би спряло ръста на пенсии и заплати

Снимка: БГНЕС

Завод за барут за 250 млн. евро край Хасково става обект с национално значение

Министерският съвет обяви бъдещия „Завод за производство на барут - Бодрово“ в област Хасково за обект с национално значение. Новият статут има за цел да ускори административните и устройствените процедури по реализацията на мащабния проект, който в момента преминава и през сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции. Инвестицията възлиза на над 250 млн. евро и се очаква да разкрие 110 нови постоянни работни места в региона.

Още: Завод за барут за 250 млн. евро край Хасково става обект с национално значение

Тихият лидер: България се е включила във всички 5 общи мегапроекта на ЕС в отбраната

България се е включила във всички 5 проекта, одобрени до момента от Съвета на ЕС, които са от общ интерес в областта на отбраната, научи Actualno.com от източник от Брюксел. През октомври институцията съобщи, че е определила първите пет, част от т.нар. програма EDPCI, обединяващи усилията на европейските държави за разработване на важни способности като дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати, морска отбрана, космически технологии, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на европейския източен фланг.

Още: Тихият лидер: България се е включила във всички 5 общи мегапроекта на ЕС в отбраната

За една седмица: Еврото четири пъти удари антирекорд в последната година и половина

След като през последната една седмица еврото записа три антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, на 18 ноември настъпи и четвърти. Първоначално в понеделник европейската валута слезе под 1,10 към американската - 1,0996, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957. И това ниво обаче беше подминато с движение надолу - във вторник преминаването на границата от 1,10 към щатския долар се оказа кратко и днес имаме пореден антирекорд в началото на деня.

Още: За една седмица: Еврото четири пъти удари антирекорд в последната година и половина

Новина от САЩ свали цената на петрола, но щеше да е още по-ниска, ако не бяха поредните атаки в Близкия изток

Цените на петрола продължиха да падат и в сряда след данни, показващи увеличение на запасите от суров нефт и горива в САЩ през миналата седмица. Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, слязоха надолу с 16 цента, или 0,17%, до 92,98 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време се търгуват на по-ниска цена - 91,74 долара. Това е най-ниското равнище за "Брент" от 31 август насам.

Още: Новина от САЩ свали цената на петрола, но щеше да е още по-ниска, ако не бяха поредните атаки в Близкия изток