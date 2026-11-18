Украйна е използвала собствена система за комуникации, а не Starlink или военната ѝ версия Starshield, за да насочи ракетите си към Кримския мост при мощната серия от нападения, сринали една от арките на съоръжението и повредили сериозно автомобилната и железопътната му част. Това заяви пред британското издание The Times украински офицер, участвал в удара на 17 ноември - втората атака за поредно денонощие срещу символа на руската окупация на Крим.

Дронове предали сигнали към ракетите за по-голяма точност

Дроновете са предавали видео- и радиосигнали към ракетите, за да могат операторите да поразят определени точки по моста, споделя украинският офицер.

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„За първи път в историята използвахме всички тези дронове, за да предадем видеосигнали към ракетите, така че те да могат да поразят конкретни точки по моста. Показахме, че можем да провеждаме такива операции без Starlink", казва той.

Техническите подробности за тази комуникационна система не са потвърдени по независим път.

Киев е заобиколил Starlink

Същият офицер казва: „Американците се опитаха да парализират нашата свързаност, за да не можем да провеждаме такива операции, но тази мисия доказа, че можем да разработим собствени връзки за предаване на радиосигнали".

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WATCH: New footage shows the road section of the Crimean Bridge collapsing following intense Ukrainian strikes. https://t.co/dfMSBkWPuz — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Този разказ следва украинските оплаквания относно ограниченията на скоростта на Starlink/Starshield, за които президентът Володимир Зеленски заяви, че пречат на операциите с дронове. SpaceX на Илон Мъск, която е собственик на системите, отрече да е внасяла промени в услугата, а американският президент Доналд Тръмп отказа да назове отговорния за ограниченията, които впоследствие бяха премахнати.

Украински официални лица също така са заявявали по-рано, че физически не са в състояние да използват търговската услуга Starlink за удари със среден и голям обсег срещу Русия.

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Зеленски заяви, че щетите по Кримския мост са резултат от многоетапна операция, продължила няколко седмици, която първоначално е била насочена срещу руските противовъздушни системи, радари и оборудване за електронна война, за да може да се разчисти пътят за ударите. Той посочи, че през нощта на 17 ноември дронове „Паляница“ са нанесли удари по пътния участък, докато срещу железопътния участък са били използвани ракети „Нептун“, дронове „Рута“ и ракети „Фламинго“.

Символът на Путин

Снимки, направени след изгрев слънце на 17 ноември, показаха, че една от арките на пътя и пътната настилка между две опори са изчезнали, а във водата под тях се виждаха отломки.

Преходът с дължина 19 километра, открит от диктатора Владимир Путин през 2018 г., е струвал около 4 милиарда долара, по информация на The Moscow Times от 2015 г. - изданието цитира сумата от 228,3 милиарда рубли по договора на строителя Аркадий Ротенберг.

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Назначеният от Русия кримски лидер на окупаторите Сергей Аксьонов заяви, че движението е било преустановено след втория удар по моста в рамките на по-малко от 24 часа. Руското министерство на транспорта съобщи, че както пътният, така и железопътният участък са временно затворени и че според предварителната информация няма жертви.

WATCH: New footage reportedly shows a Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile with an onboard camera heading toward the Kerch Bridge in Russian-occupied Crimea. https://t.co/Mz1QP2bOBF — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Украинският офицер казва пред The Times, че операцията е била планирана като „символичен жест преди срещата между Тръмп, Путин и Си, за да се покаже, че Путин е слаб“. Става дума за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество на 19 ноември в китайския град Шънджън.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че мостът ще бъде възстановен и ще бъде „по-добър отпреди“.

Украйна отдавна определя това съоръжение като легитимна военна цел, като го е атакувала с камион-бомба през 2022 г., с морски дронове през 2023 г. и, по данни на Киев, с подводни взривни устройства през юни 2025 г. Това е част от по-широка логистична кампания срещу линиите за снабдяване на окупирания Крим.

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