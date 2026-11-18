България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Мила Михайлова е една от значимите, но сравнително малко познати днес български пианистки и музикални педагози от XX век. Името ѝ е тясно свързано с развитието на музикалното образование във Варна и със създаването на една от утвърдените български клавирни школи.

Кратки биографични данни

Мила Михайлова е родена през 1913 г. във Видин, в учителско семейство. От ранна възраст се насочва към музиката. През 1936 г. завършва с пълно отличие Държавната консерватория в класа по пиано на проф. Андрей Стоянов, а през 1937 г. завършва и теоретичния отдел.

На два пъти специализира в Париж - между 1938 и 1939 г. при известния пианист проф. Лазар Леви и по-късно през 1954–1955 г. при проф. Марсел Чампи.

Творческа и преподавателска дейност

След кратка работа като лектор в Консерваторията в София, през 1944 г. Мила се установява във Варна. Тя става първата учителка по пиано в новооткритото музикално училище в града. Следващите близо четири десетилетия посвещава на обучението на млади таланти.

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Михайлова създава първото във Варна клавирно дуо заедно с пианистката Мара Игнатиева (по-късно продължено с ученичката ѝ Катя Цветкова), с което изнася концерти и прави записи за Радио Варна.

Тя е един от основателите на Държавното музикално училище във Варна, създадено през 1944 г., и оставя след себе си забележителна клавирна школа. Нейни ученици са над 80 изявени музиканти, сред които композиторът Александър Йосифов, диригентите Владимир Кожухаров и Дарина Кроснева, както и множество концертиращи пианисти и преподаватели.

НУИ "Добри Христов". Снимка: Wikipedia

Отличия и признание

За своята дългогодишна дейност Мила Михайлова получава редица отличия, сред които орден "Кирил и Методий" III степен и I степен.

През 2002 г. е удостоена посмъртно с награда "Варна" за цялостна дейност и огромен принос за развитието на клавирната школа в града.

В нейна чест във Варна се провежда Национален конкурс за пианисти "Мила Михайлова", организиран на всеки две години от НУИ "Добри Христов" и фондация "Мила Михайлова".

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Снимка: НУИ "Добри Христов"

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI