Сезонът още не е почнал, а "войната" между Винисиус Жуниор и феновете вече е факт (ВИДЕО)

След месеци на спекулации и напрежение Винисиус Жуниор все пак поднови договора си с Реал Мадрид. Бразилецът, който бе спряган за трансфер в Арсенал, удължи престоя си в испанската столица до лятото на 2032 година. Въпреки че остава, цялата ситуация около преговорите за нов контракт ядосаха феновете на "кралете". Според повечето медии футболистът е "извивал ръцете" на ръководството за по-висока заплата.

Жестоки освирквания към Винисиус в Германия

Цялата тази ситуация предизвика недоволство сред феновете на Реал. Но не само запалянковците на мадридчани имат претенции към държанието на Винисиус. През последните години той си изгради статут на една от най-противоречивите звезди във футбола и често бива критикуван. Сега бразилецът привлече цялото внимание и доведе до интересна ситуация по време на победата на тима с 3:0 над Шалке, след като се озова в пряк конфликт с привържениците на германския отбор, които го освиркваха през цялото време, докато беше на терена.

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Според испанския вестник "Марка" публиката освиркваше Винисиус почти всеки път, когато докосваше топката, въпреки че той никога преди това не беше играл на стадиона на Шалке и не се беше изправял срещу германския отбор. Реакциите срещу него продължиха чак до момента, в който бе сменен през второто полувреме. Вместо да се поддаде на провокациите, бразилската звезда отговори по свой собствен начин. Той се задоволи с бързи погледи към феновете и се усмихна неведнъж, преди да изпрати въздушна целувка към сектора, който го освиркваше.

Този момент се превърна в една от най-запомнящите се сцени от мача. Винисиус се справи с враждебната атмосфера с видимо спокойствие, превръщайки освиркванията във възможност да покаже, че не се влияе от натиска от трибуните, вместо да се впусне в конфликт с публиката, както преди е правил. Далеч от шума Винисиус показа влиятелно представяне в победата над Шалке. Реал приключи подготовката си за новия сезон в приповдигнато настроение, а бразилецът отново доказа, че може да се справя с натиска около себе си по свой собствен начин.

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Vini will never change pic.twitter.com/CAdf6bM8zg — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) August 16, 2026