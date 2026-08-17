ДАРА отвори вратите към света, но държавата обръща гръб на българската музика

Само преди месеци ДАРА написа история с първата победа на България на песенния конкурс "Евровизия". Медии, продуценти, промоутъри и фестивални директори от цяла Европа погледнаха към България като към място, от което може да дойде следващото голямо име. Точно сега, когато международният музикален бизнес гледа към България, финансирането, което може да превърне този интерес в реални възможности за българските артисти, остава в отлагане и без ясна перспектива от страна на Министерството на културата и Министерството на финансите. Вместо да надгради историческия успех на българската музика, държавата поставя под риск международния ѝ експорт.

Българска музикална асоциация е сред организациите, които системно изграждат международното присъствие на българската музика. Само през последната година по проекта "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар", финансиран от ЕС чрез NextGenerationEU, реализира 16 международни showcase участия, 4 професионални търговски мисии и обучение на 16 български артисти. Резултатите вече са факт, български артисти стигнаха до европейски фестивали, международни договори и нови партньорства, а участниците в обучителната програма създадоха нови проекти с мисъл за международния пазар.

Това показва, че музикалният експорт не се изчерпва с финансиране на едно пътуване. Необходим е цялостен процес - от подготовката и професионалното позициониране на артистите, през партньорствата с международни форуми, showcase участията и професионалните мисии, до последващата работа за превръщането на контактите в реални договори, фестивални участия и турнета.

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Именно тази екосистема БМА изгражда и поддържа от години. Важна част от нея са българските щандове на международните музикални изложения, които са професионална платформа за представяне не само на отделни артисти, а на цялата българска музикална сцена. В продължение на години тази дейност получаваше институционална подкрепа от Министерството на културата. Днес тази подкрепа липсва.

България вече пропусна jazzahead! за първи път от седем години, а сега е поставено под риск и участието ни през м. октомври в WOMEX – Worldwide Music Expo. Парадоксът е показателен, защото тази година българският артист Иво Димчев ще бъде част от официалната showcase програма на WOMEX, но България може да остане без национален щанд и професионално представителство, което да популяризира участието му на място, да представи останалата част от българската музикална екосистема и да създаде нови контакти и партньорства, което е една от основните функции на БМА.

Рискът не е само да пропуснем едно изложение. На карта са поставени години партньорства, доверие и професионални контакти. България все още изгражда позицията си на тази карта и не може да си позволи да изчезне дори за една година. Международният музикален бизнес не инвестира в еднократни жестове, а там, където вижда стабилност и последователност. Точно това изгражда БМА от години - присъствие на България на ключови международни форуми, партньорства, контакти и професионална мрежа, която показва, че зад българските артисти стои развиваща се музикална екосистема.

"Точно когато България има международно внимание и реални резултати, вместо да надграждаме, сме напът да прекъснем процеса. Международният интерес не се появява автоматично и не се запазва сам. Зад него стоят години работа, контакти, партньорства и последователно присъствие. Ако сега се оттеглим, рискуваме да загубим не само настоящите възможности, но и позицията, която българската музика успя да изгради на международната сцена". споделят от Българска музикална асоциация

Днес БМА вече разполага с международни партньори, професионална мрежа и дългогодишен опит. Вместо тези резултати да бъдат надградени, съществува реален риск процесът да бъде прекъснат точно когато започва да дава най-силните си резултати.

Българска музикална асоциация призовава Министерството на културата и Министерството на финансите спешно да внесат яснота и да приоритизират финансирането за международното представяне на българската музика, преди изтичащите срокове за WOMEX 2026 и други ключови международни форуми да превърнат забавянето в необратимо пропусната възможност.

Защото успехът на един артист може да отвори вратата. Но само последователната държавна политика може да задържи България вътре.