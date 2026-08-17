Купила незаконен имот в "Баба Алино" пита как става това с нотариален акт: Шишков отговори с коментар за корупцията

Жена, купила имот в местността „Баба Алино“ попита министърът на регионалното развитие Иван Шишков как е възможно дадено строителство да бъде незаконно, след като собственик разполага с нотариален акт за жилището, Той обясни, че не знае какви документи е представил инвеститорът. Той допусна и наличие на корупция при изграждането на незаконните сгради. Регионалният министър и кметът на Варна Благомир Коцев извършиха проверка в така наречения "незаконен град".

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Той определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. „Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради“, изтъкна министърът.

Кметът на Варна обясни пред журналистите, че още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството. По думите му ВиК-Варна и „ЕРП Север“ са отказали, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки. „За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната“, обясни той.

Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алина“ във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев.

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„Съвсем скоро ще намерим решение и ще спрем водата и тока на сградите, които са построени незаконно“, каза Шишков.

Министърът обясни, че е започнала процедура за смяната на управителя на ВиК. „Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство“, категоричен бе той.

За тока на незаконните постройки министърът каза, че ще призоват частното дружество да направи така, че да помогне законът да възтържествува, т.е. да намери техническо решение. Министърът бе категоричен, че държавата няма да стои със скръстени ръце и няма да се моли. "Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни", заяви Шишков.