Истински шок преживя не само пропагандата в Русия, но също така и облъчената от нея част от руското общество заради шега в комедийно руско шоу. Става въпрос за "Клуб на веселите и находчивите", излъчено по "Първи канал". В предаването, на въпрос на водещия към участник, явно родом от руските републики, какви са минусите на Москва, отговорът е: "Има твърде много руснаци".
😁“Too many Russians!” A joke on a Russian comedy show sparks outrage— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026
— What are the downsides of Moscow?
— Too many Russians, one of the participants replied.
Outraged viewers say jokes like this have gone too far — especially on federal television. pic.twitter.com/VWZ56TfDMs
В Русия родените в републиките (като Татарстан, Бурятия, Чувашия и т.н.) често на разговорен руски език са наричани "чьорни" - те са считани за по-ниско качество хора. И сега шегата от комедийното шоу се превърна в истинска вълна на истерия сред руските пропагандисти и Z-канали.
Показателно е как популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, настоява - това не е нещо случайно, а предварително одобрено и редактирано съдържание. И продължава: "Освен фразата "твърде много руснаци" като "недостатък" на града, многократно се излъчваха унизителни забележки за руснаците.
- На сцената се пееха песни за стереотипи за руските мъже, противопоставяйки ги на тези от кавказките републики, които се представят като "истински".
- Африканците се "шегуваха" с любовните си връзки, говорейки за рускините като за "златотърсачки" и представяйки бременността като проблем и причина да зарежеш приятелка.
Проблемът не е само в шегите: когато подобни неща се повтарят година след година, това повдига въпроси относно стандартите и отговорността на платформата, особено на такава, която е публично финансирана".
"Мерц е на хранилка при Зеленски. Макрон е на хранилка при Зеленски. Продажната Кая Калас е на хранилка при Зеленски. Цялата европейска власт, включително европейските бюрократи начело с Урсула фон дер Лайен, са на хранилка при Зеленски". Това заяви най-известният руски пропагандист и тв водещ Владимир Соловьов.
