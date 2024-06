Камерън: Ще направим всичко възможно, за да спрем руската военна машина

Това заяви британският премиер Камерън в интервю за вестник Corriere della Sera.

В социалната мрежа Х Камерън написа: "Русия трябва да плати за щетите, които причини на Украйна. Обединеното кралство и партньорите от Г-7 предприеха важна стъпка към тази цел, като се ангажираха да осигурят 50 милиарда долара допълнителна подкрепа на Украйна, възстановена с печалбите от замразени руски активи".

По-рано Обединеното кралство, следвайки примера на САЩ, наложи санкции срещу Московската борса, Националния клирингов център и Националния сетълмент депозитар.

