Канада обяви голям военен пакет за Украйна, Киев с още един договор за сигурност

Канада обяви военен пакет на стойност 500 милиона канадски долара (около 367 млн. щатски долара) за Украйна по време на срещата на върха на НАТО във Вашингтон.

"Днес заедно с министър-председателя на Канада обсъдихме отбранителните нужди на Украйна и координираното сътрудничество в рамките на коалицията от изтребители", написа украинският президент Володимир Зеленски в X.

I am grateful to @JustinTrudeau for announcing an additional assistance package to Ukraine worth CAD 500 million. This will strengthen our heroes on the battlefield. Today, together with Canada’s Prime Minister, we discussed Ukraine's defense needs and coordinated cooperation… pic.twitter.com/DntPrVGbVc

Той и премиерът Джъстин Трюдо се фокусираха и върху разширяването на мисиите за обучение на украински пилоти и допълнителните възможности за обучение с използване на канадски летателни симулатори. Не се споменава какво точно влиза в пакета от половин милиард канадски долара.

По-рано Канада обеща 52,4 млн. канадски долара (38,1 млн. щатски долара) помощ по време на световната среща на върха за мир в Швейцария.

В началото на юни канадското правителство обяви санкции срещу 11 руски физически лица и 16 юридически лица, за които се предполага, че са участвали в дейности, подкрепящи руската инвазия в Украйна.

В същото време Киев подписа 22-ото си споразумение за сигурност със западен партньор - в случая това е Люксембург. Страната подкрепи членството на Украйна в ЕС.

Зеленски и министър-председателят на Люксембург Люк Фриден подписаха във Вашингтон двустранното споразумение за сътрудничество в областта на сигурността и дългосрочна подкрепа.

Документът се състои от 20 глави, очертава военната помощ на Люксембург за Украйна през следващите 10 години, като се запазва същото ниво на подкрепа като сега. През тази година Люксембург предоставя на Украйна 80 милиона евро.

Подчертава се и ролята на Люксембург за укрепване на информационните способности на Украйна и за предоставяне на подкрепа в областта на сателитните технологии, разузнаването и наблюдението.

"Благодаря на Люксембург за това, че избра справедливостта и мира", написа Зеленски в профила си в X.

In Washington, Prime Minister of Luxembourg @LucFrieden and I signed an Agreement on Security Cooperation between our countries.



Luxembourg will continue to provide military assistance to Ukraine and will further contribute to protecting the lives of our people. The Agreement… pic.twitter.com/gQOcJEd7WW