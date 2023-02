Капан за руснаци: Чехия предава на Украйна надуваеми HIMARS-и за заблуда на врага (ВИДЕО)

Надуваемите модели се произвеждат от фирма в чешкия град Дечин като капацитетът й е до 35 броя на месец. Въпреки че броят на вече доставените на Киев макети е военна тайна, представа за тяхната бройка може да се получи от информацията на руското министерство на отбраната, което обяви, че руските сили са унищожили почти 2,5 пъти (140%) повече HIMARS-и, отколкото има в Украйна.

ОЩЕ: Русия съобщи за унищожени 35 HIMARS-и, но Киев е получил само 20 такива

Припомняме, че от есента на миналата година украинските военни използват много успешно и дървени макети на HIMARS като примамка за руските сили.

Видео за чешките надуваеми макети бе публикувано от телевизия ReporteriCT в Twitter.

Czech TV @ReporteriCT: Czech 🇨🇿 production of inflatable decoys HIMARS, which are delivered to Ukraine 🇺🇦

(English subtitles added) pic.twitter.com/wiyKTjCRSK