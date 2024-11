Карма: Руски генерал, чиято бригада уби американец-путинист, намери смъртта си в Украйна

Пореден руски генерал е намерил смъртта си в Украйна. Става въпрос за генерал-майор Павел Клименко, който е командвал Пета мотострелкова бригада "Александър Захарченко" на руската армия. Бригадата е кръстена на първия лидер на проруската сепаратистка Донецка народна република (ДНР): Лидерът на Донецката народна република убит при взрив

Информация за случилото се споделиха руската опозиционна медия "Важни истории", както и известният телеграм канал "Шпионско досие", при това с документи. Според сводката, генералът е убит при удар срещу група руски войници-мотоциклетисти до Красногоровка (руснаците ползват мотоциклети за щурмови атаки с идеята, че тези превозни средства са по-бързи и шансът да се спасиш от срещи с украински дронове е по-голям). Красногоровка се намира в Кураховското направление и беше овладяна от руснаците през октомври, 2024 година. Сестрата на Клименко също потвърждава, че той е убит:

he supposedly died of injuries sustained by FPV strike/mine blast while riding a motorcycle in Krasnohorivka (M).https://t.co/iZZ84CviRM pic.twitter.com/2C8cT3Ol4E