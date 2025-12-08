Украйна не трябва да бъде принуждавана да се откаже от територия в рамките на мирно споразумение. Това заяви председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок и предупреди, че награждаването на агресията само подхранва по-нататъшна война. "Акт на агресия се осъжда, а не се награждава. Тези, които награждават агресията, ще пожънат повече война вместо мир", заяви тя пред германската медийна група "Функе" в коментар, публикуван вчера.

Бербок, която преди това бе външен министър на Германия, добави, че приемането на член на Съвета за сигурност, който нарушава най-фундаменталното правило на ООН, би създало опасен прецедент, като се позова на забраната за употреба на сила в Хартата на ООН, цитира я ДПА.

Руският диктатор Владимир Путин настоява Украйна да изтегли войските си от части от Донбас, които все още са под контрола на Киев. В допълнение към незаконно анексирания Кримски полуостров, Русия обяви украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон за част от своята територия.

Съединените щати също оказват натиск върху Украйна да направи териториални отстъпки, като заявиха, че войната не може да приключи по друг начин. Украйна отказва.

"Първо трябва да има примирие и мирно споразумение, след което можем да обсъдим как то може да бъде приложено", каза Бербок по отношение на потенциалната роля на ООН в осигуряването на примирие. "Но за това Русия трябва първо да прояви желание да сложи край на войната."

