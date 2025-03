Като кибрит: Руската рафинерия на Черно море гори втори ден (ВИДЕО)

Единствената руска рафинерия на Черно море в руския град Туапсе продължава да гори вече втори ден, а резервоарите за петрол се палят един след друг като кибритени клечки. Пожарникарите все още не могат да овладеят огъня и се опитват да предотвратят разпространението му към други резервоари, предава платформата NOELREPORTS. В социалните мрежи циркулират видеа, които показват мащабите на огнената стихия. От кадрите се вижда още, че огънят гори с пълна сила.

Контролираната от руската държава руска информационна агенция ТАСС твърди, че огънят се разпростира в един резервоар, чиято вместимост с бензин е до 20 хиляди тона.

"Днес пожарните екипи по гасене на резервоара с бензин в петролния комплекс в Туапсе са увеличени до 188 души и 55 единици техника", според канала Telegram на оперативния щаб на Краснодарския край, предава още ТАСС. ОЩЕ: "Ето ви примирие": Единствената руска рафинерия на Черно море гори след атака с дронове (ВИДЕО)

Какво се знае за атаката по рафинерията?

По първоначални данни рафинерията бе атакувана успешно с украински дронове в четвъртък срещу петък през нощта. Ударът в Туапсе дойде след като Русия атакува Харков и областта при втория най-голям украински град, за пореден път

Tuapse day two. Oil tanks are still burning. Firefighters are yet unable to contain the fire and are trying to keep it from spreading to other tanks. https://t.co/FxlFv0U5S8 pic.twitter.com/wYdPHvKbs5

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2025

По неофициална информация в социалните мрежи Украйна е използвала крилата ракета с голям обсег, наречена "Дългият Нептун", за да удари руската петролна рафинерия в Туапсе.

BREAKING: Ukraine has just used a long-range cruise missile called the Long Neptune, with a range up to 1000km, to strike the Russian Tuapse Oil Refinery. pic.twitter.com/hjnA95LvsR — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 15, 2025

По-рано украинският президент Володимир Зеленски се похвали, че ракетата е успешно тествана и използвана в бойни действия като обсегът й е хиляда километра, но от изявлението му не се потвърждава, че става въпрос за удара по единствената руска рафинерия на Черно море. ОЩЕ: Зеленски: Новата украинска ракета "Дългият Нептун" е успешно тествана в бойни действия