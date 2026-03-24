Кебапчета за гласове: И в Дания формулата е позната (ВИДЕО)

В Дания се провеждат предсрочни парламентарни избори, на които премиерът Мете Фредериксен се стреми към трети мандат начело на страната. Ключова роля в съставянето на правителство се очаква да има центристката партия „Умерени“ на бившия премиер Ларс Льоке Расмусен. За да привлече избиратели, той реши да раздава безплатен хот-дог с наденички близо до централната гара на Копенхаген и да говори с хора преди вота.

Denmark’s Foreign Minister and leader of the Moderates, Lars Løkke Rasmussen, gave out hot dogs near Copenhagen’s central station and spoke with people ahead of today’s vote.… pic.twitter.com/fjn4T0JkoF — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2026

Други кандидати също използваха нетрадиционни тактики. Те използваха „велосипедни дебати“, за да предадат посланието си на хората.

Вотът се провежда на фона на засилено напрежение между Дания и САЩ заради намеренията на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия.

Въпреки международното напрежение предизборната кампания беше доминирана основно от вътрешни теми като цените на храните и горивата, земеделието, качеството на питейната вода и условията в животновъдството. Десните партии акцентираха и върху необходимостта от по-строга имиграционна политика.