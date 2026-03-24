Кебапчета за гласове: И в Дания формулата е позната (ВИДЕО)

24 март 2026, 11:42 часа 288 прочитания 0 коментара
Кебапчета за гласове: И в Дания формулата е позната (ВИДЕО)

В Дания се провеждат предсрочни парламентарни избори, на които премиерът Мете Фредериксен се стреми към трети мандат начело на страната. Ключова роля в съставянето на правителство се очаква да има центристката партия „Умерени“ на бившия премиер Ларс Льоке Расмусен. За да привлече избиратели, той реши да раздава безплатен хот-дог с наденички близо до централната гара на Копенхаген и да говори с хора преди вота.

Други кандидати също използваха нетрадиционни тактики. Те използваха „велосипедни дебати“, за да предадат посланието си на хората.

Вотът се провежда на фона на засилено напрежение между Дания и САЩ заради намеренията на американския президент Доналд Тръмп да установи контрол върху Гренландия.

Въпреки международното напрежение предизборната кампания беше доминирана основно от вътрешни теми като цените на храните и горивата, земеделието, качеството на питейната вода и условията в животновъдството. Десните партии акцентираха и върху необходимостта от по-строга имиграционна политика.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания Парламентарни избори Гренландия
