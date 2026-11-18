Норвежката петролна и газова група Equinor (EQNR.OL) обяви, че е засекла продължаваща кибератака срещу някои нейни IT системи. Енергийният гигант обаче увери, че атаката не е засегнала операциите и производството му.

Най-големият доставчик на газ в Европа обяви, че засега няма индикации за кражба на данни и че е предприел стъпки за неутрализиране на атаката.

Компанията уведомява съответните органи и се ангажира да предоставя допълнителна информация с напредването на разследването.

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Equinor не е разкрила произхода на атаката, самоличността на предполагаемите извършители или конкретните системи, към които е насочена тя.

Ройтерс обаче съобщи, че инцидентът е нарушил някои вътрешни приложения и комуникации. Служител е заявил пред информационната агенция, че вътрешната система за електронна поща на Equinor не е била достъпна.

Норвежката служба за национална сигурност (NSM) потвърди, че е запозната с инцидента и оказва съдействие, където е необходимо.

Засилени опасения за киберсигурността на критичната инфраструктура

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Атаката идва на фона на засилени опасения за киберсигурността на критичната инфраструктура на Норвегия. През октомври норвежките власти повишиха оценката на киберзаплахите на страната на четири по петстепенна скала, предупреждавайки за нарастващи рискове за основни услуги, включително енергийната и водната инфраструктура.

Според Ройтерс норвежките служители по сигурността са съобщили, че успешните кибероперации срещу местни организации са се утроили през предходните 6 месеца.

Инцидентът е особено важен, като се има предвид ролята на Equinor като най-големия доставчик на природен газ в Европа. Норвежката държавна компания е основен производител на петрол и газ от норвежкия континентален шелф, което прави надеждността на нейната инфраструктура важна за европейската енергийна сигурност.

Въпреки че в момента няма индикации за прекъсване на физическите енергийни доставки, атаката подчертава нарастващите рискове за киберсигурността, пред които са изправени големите петролни и газови компании, тъй като техните операции стават все по-зависими от взаимосвързани цифрови системи.

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За енергийните пазари непосредствената грижа е дали проникването може да бъде овладяно, без да се компрометира оперативната технология или да се наруши производствената и експортната инфраструктура.

Удар по най-мощния японски суперкомпютър

С подобни проблеми се справят и в Азия. На фона на глобалните притеснения стана ясно, че най-мощният суперкомпютър в Япония е претърпял евентуален пробив в системата си миналата седмица, съобщи неговият оператор националният изследователски институт Riken.

Източник: Pixabay

Институтът заяви, че при пробива е била открадната информацията на над 4000 потребители на Fugaku - деветият най-бърз суперкомпютър в света. Освен това е била достъпна и информацията на 375 потребители на суперкомпютъра Rikyu с изкуствен интелект за наука на Riken.

Информацията, която се предполага, че е изтекла, включва имена, имейли, изследователски файлове и информация за удостоверяване, използвана за свързване с Fugaku и други услуги.

Операторите на операционната система на Fugaku са разбрали за подозрителни комуникации на 12 ноември, което е предизвикало разследване, казаха от Riken. Системата е потвърдила, че е осъществен неоторизиран достъп и е спряла работата на суперкомпютъра на 14 ноември, като е блокирала достъпа.

Разследването разкри, че от 10 до 13 ноември външни хакери са използвали публично достъпната уеб страница „Operating Status“ на Fugaku, за да влязат незаконно във вътрешната мрежа на операционната система. Оттогава уеб страницата е недостъпна поради опасения за сигурността.

Riken не е определила точния метод, по който хакерите са проникнали в системата, и все още не е съобщила за случаи на изтичане на достъп до информация. Въпреки това, компанията потвърди, че някои от засегнатите сървъри са били манипулирани, включително инсталирането на неоторизирани програми.

Riken е съобщила за инцидента на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT), което ръководи Fugaku. Главният секретар на кабинета Минору Кихара заяви във вторник, че и двете организации разследват причината и обхвата на инцидента.

„Fugaku играе жизненоважна роля в инфраструктурата за научноизследователска и развойна дейност на нашата страна, така че е важно да се даде приоритет на сигурността, като същевременно се ограничи въздействието върху научноизследователските дейности“, каза Кихара.

Fugaku, който официално стартира през март 2021 г., се управлява от Центъра за компютърни науки на Riken в Кобе. Суперкомпютърът е разработен съвместно от Riken и Fujitsu в началото на 2010 г. и е струвал 130 милиарда йени. Той е класиран като най-бързия суперкомпютър в света от юни 2020 г. до май 2022 г., когато е надминат от Frontier, американска система.

Rikyu, също разположен в Кобе, започна дейност миналия месец и е предназначен да насърчи подкрепата на изкуствения интелект в научните изследвания, включително използването му от изследователски проекти, избрани от програмите на MEXT „ИИ за наука“.