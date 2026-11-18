"Да видим дали президентът Йотова постигна мир в Камбоджа, да се върне в България и я призоваваме да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС)". Това коментира депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски пред медиите в парламента. Думите му бяха във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море и във връзка с последната визита на президента Илияна Йотова в Камбоджа.

"Продължават атаките с дронове. Въпреки заявките в зала, че тези атаки трябва да престанат след разговорите, които имаше премиерът Радев с посланик Митрофанова - виждаме, че всеки ден има нови атаки все по-дръзки и вече имаме газовоз, който беше потопен", добави Рибарски.

Лоши новини за училища и детски градини в бюджета

Радослав Рибарски обърна внимание бюджет 2027 и заговори за поредна лоша новина в него, която този път ще засегне детски градини, детски ясли и училищга.

"Досега те бяха на електроенергия, която заплащаха като битови потребители, това се запази през 2022, 2023 и 2024. Сега с промените - те ще бъдат изкарани на цени като небитови потребители.

За месец октомври цената е 190 евро приблизиктелно, досега са били и са плащали 74 евро. Това контрастира на уверенията, че има 2 млрд. за компенсации и отделно, че няма да се променят цените за битовите потребители", каза още Рибарски.

Изборът на ВСС

Рибарски коментира и избора на членове на ВСС. Той отговори на въпрос дали очаква саботаж за попълването на състава, но заяви, че не очаква такъв. ОЩЕ: От "отговорът е не" до "ще видим": Борисов за подкрепа на членове на ВСС (ВИДЕО)