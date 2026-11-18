Българският строителен холдинг „Главболгарстрой“ получи високо отличие от американската страна за успешното и предсрочно изпълнение на строителните дейности по стратегическия проект „Вертикален газов коридор“ в България.

Признанието беше отправено към председателя на УС Калин Пешов в рамките на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC). В рамките на срещата Пешов акцентира върху сложността на изпълнението на „Вертикалния газов коридор“ и предизвикателствата пред реализирането му в условията на затруднени международни вериги за доставки.

„Реализацията на този проект е резултат от съвместните усилия на всички ангажирани страни. Получихме изключителна и важна за нас подкрепа от страна на Департамента по енергетика на САЩ, Министерството на енергетиката на Република България и „Булгартрансгаз“. Тяхното доверие, ангажираност и партньорско отношение, в комбинация с пълния ангажимент и мобилизация на компанията ни, съдейства за предсрочното завършване на проекта“, подчерта Пешов.

Един от най-значимите моменти беше връчването от Калин Пешов на Разрешението за ползване на завършения стратегически обект на американския министър Крис Райт. Жестът е и потвърждение на поетия преди месеци ангажимент по време на инициативата „Три морета“, когато председателят на УС на строителната компания увери американската страна, че строителството ще приключи предсрочно.

Бе акцентирано и върху експертизата на компанията в областта на подземното инфраструктурно строителство. „Главболгарстрой“ разполага със специализирано звено, техника и капацитет за изпълнение на насочени хоризонтални сондажи (HDD) – технология, която позволява изграждането на сложни подземни трасета с минимална намеса върху околната среда и съществуващата инфраструктура.

Наред с участието си в развитието на стратегическата газова инфраструктура, „Главболгарстрой“ разширява и присъствието си и в областта на ядрената енергетика, като Пешов представи перспективите за участие на компанията в реализацията на проекта за изграждане на малки модулни ядрени реактори (SMR) в България.