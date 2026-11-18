"Щях да унищожавам дроновете. Те се движат бавно, които са по вода, да изкарам авиацията", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с ударените от Русия кораби в Черно море. Той припомни, че преди години руснаците са пускали самолети всеки ден и изчислявали колко са ни часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят, както са приземили тогава и румънците.

"На Шабла отворихме шлюзовете на ракетите и още като се покажат почва да им дава, че се прихващат и от тогава нямаше нито един набив на самолети. Нищо сложно няма, това е една бърза лодка", каза още Борисов.

Според него трябва да се свика КСНС, защото парламентът крие управляващите.

Срещата на Си Дзинпин и Путин

Борисов отговори на въпрос какви са очакванията му от срещата на Си Дзинпин с руския диктатор Владимир Путин в Шънджън.

Според него тази среща няма дневен ред, за да може да очаква нещо.

"След като няма дневен ред, след като войната в Украйна е толкова ожесточена, не виждам как ще я спрат с такива методи, но както е модерно да се каже - всички сме за мир", каза Борисов.

Той намекна, че има нещо общо между срещата на Путин и Си Дзинпин и случващото се в САЩ последните няколко дена с полетите, след това с банковата им система, сега с разузнавателната им агенция. ОЩЕ: Стига говорене, да почваме да унищожаваме дронове: Призив от национален ефир заради Черно море