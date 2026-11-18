Движението по автомобилната част на Кримския мост "е временно спряно". Влаковете по железопътната част се движат по график. В ход е организиране на допълнителни влакове за дълги разстояния и крайградски пътувания. Това обяви в официалния си канал в Телеграм руското транспортно министерство.

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"Осигуряваме ясна координация на всички видове транспорт, за да подсигурим надеждно обслужване на Крим. Безопасността на пътниците и създаването на ясен план за движение са наши основни приоритети. Осигурени са кол центрове, за да се осигури бърз достъп до информация и помощ", подчерта руският транспортен министър Дмитрий Ядров - цитатът е част от официалното съобщение, в което се твърди, че руското транспортно министерство осигурява "непрекъсната логистика" заради ограничаването на Кримския мост.

А защо е ограничено движението, официално не се казва. Сигурно обаче е заради тази дупка:

Close-up footage of the destroyed section of the Crimean Bridge has been published. Unfortunately, the railway section continues to operate. Temporarily. https://t.co/5abBwdDjjd — WarTranslated (@wartranslated) November 18, 2026

Ще го възстановим - няма много вяра

"Вицепремиерът на Руската федерация Андрей Никитин: "Русия разполага с всички необходими технологии и експертиза, за да възстанови Кримския мост в кратки срокове". Това се нарича даване на фалшива надежда на хората. Вместо да се обясни за пореден път, че Кримският мост не е бил използван за доставка на търговски и военни стоки и товари след предишните терористични атаки, преминаването на камиони и микробуси (превозващи стоки, а не хора) беше забранено от съображения за сигурност. Товарите заобикаляха по Р-280 (магистралата "Новорусия"), възмущава се Z-кналът "Два майора". Точно този канал пусна отделна публикация със съвети как да се криеш от украински дронове по "Новорусия" - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Двуличието на САЩ пред заплахата за Европа от Путинова Русия лъсна ярко (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Важно е да се разбере, че след предишните две терористични атаки (през 2022 и 2023 г.), по време на които щетите по моста бяха значително по-малко тежки, пълният период на възстановяване варираше от 4 до 7 месеца. Историята с арките е по-сложна. Всеки, който е наблюдавал строителството на моста, знае, че сглобяването на двете арки на брега е отнело около година, докато доставката по вода, повдигането и закрепването на железопътната арка са отнели 66 часа, а пътната арка - 54 часа. Окончателният монтаж е отнел още около месец", уточнява "Два майора" и напомня, че това е при идеални условия, без кръжащи дронове: "Десетки вражески дронове прелитат през Керченския проток, Азовско и Черно море всеки ден. Те няма да пропуснат такива цели – това вече е добре известно на магистрала Новорусия (Р-280, сухопътния коридор), където дронове редовно атакуват строителна техника.

Russian builders spent almost a year assembling the road arch of the Crimean Bridge, weighing over 5,000 tons Ukrainian drones and missiles destroyed it in just 24 hours. Good luck rebuilding it in the middle of a war 😉😂 — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

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