След като ЦСКА официално завърши изграждането на новия стадион "Българска армия" и дебютира на него при равенството 1:1 със Славия, сега Левски е много близо до това да започне изграждането на своя нов стадион. Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев съобщи, че "сините" ще имат ново съоръжение още през април, когато пое мажоритарния дял акции на клуба. Според колегите от "Тема спорт" той ще инвестира 150 милиона евро в новия стадион на Левски.

Новият стадион на Левски ще има над 27 000 места

Още преди месеци от Левски показаха идейния проект за стадиона. На 14 септември се проведе и Общо събрание на клуба, в което бе взето решение да се смени и управленския модел на "сините". Така те направиха още една стъпка към изграждането му. След края на Общото събрание от Левски написаха следното за своя нов стадион: "Капацитетът на новия стадион ще бъде 27 826 места съгласно изискванията на БФС и 25 026 места съгласно тези на УЕФА. Проектът се разработва за Категория 4 на европейската централа.

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Германска компания ще бъде партньор на Левски за новия стадион

Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада. Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада". За новия стадион на Левски е привлечен и международен партньор. Става въпрос за SBP (Schlaich Bergermann Partner), която се е занимавала с разработването на стадионите на Тотнъм и Байерн Мюнхен.

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