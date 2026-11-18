Новината, че правителството на България внесе в парламента проект за закупуване на 57 броя 155-милиметрови френски самоходни артилерийски установки (гаубици) CAESAR, попадна в полезрението на един от най-известните военнопропагандни руски Telegram канали - "Два майора". Авторите му смятат, че реализирането на програмата чрез европейския отбранителен механизъм SAFE, в която влиза също придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса за противовъздушна отбрана IRIS-T, а и продължаващата продажба на оръжия за Киев от военната индустрия, означавали ескалация на войната в Украйна.

Министърът на отбраната е упълномощен да проведе преговори и да сключи договор с Франция за гаубиците. В пакета, освен самите гаубици, са включени боеприпаси и спомагателно оборудване. Те ще заменят самоходните 2S1 „Гвоздика“ и старите Д-20, чийто базов образец е от далечната 1947 г. "Тази система е не само технологично изостанала, а абсолютно нерелевантна", казва източник от Брюксел, както научи Actualno.com.

България ще придобие новите гаубици CAESAR, използвайки административния капацитет на френското военно министерство и по този начин договаряйки много по-ниска цена от тази, която би била при самостоятелна покупка. Тези артилерийски системи са много успешни в Украйна и са доказано оръжие, което много държави използват за отбрана.

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"Два майора": България уж е спряла доставките на оръжие за Украйна, но в началото на войната покриваше една трета от нуждите на ВСУ

Руският канал "Два майора" пише, че през юни 2026 г. правителството на България "уж е спряло доставките на оръжие за Украйна от запасите на собствената си армия".

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"Това се обясняваше с факта, че България „вече е дала достатъчно“. На 13 ноември в Дъблин българите отново потвърдиха: Украйна няма да получи нови средства за оръжие от България", радва се източникът, но веднага променя тона: "Само че през първите месеци на специалната военна операция (войната в Украйна - бел. ред.) именно България беше основният доставчик на боеприпаси със съветски калибри за ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - бел. ред.). Официално България също не доставяше оръжие, но разрешенията за износ на доставки на стойност милиарди евро минаваха през посредници, предимно в Полша, Румъния и Чехия. Бившият премиер Кирил Петков посочи, че в началото на специалната военна операция България е покривала около една трета от всички нужди на ВСУ от боеприпаси. Разрешенията за износ през 2022 г. надхвърлиха 4,3 млрд. евро, което е пет пъти повече, отколкото през 2021 г.".

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"Приходите на най-стария военен завод в страната „Арсенал“ са нараснали тогава с 48%, а "ВМЗ-Сопот" (Машиностроителен завод „Вазов“, град Сопот) е увеличил приходите си през 2023 г. с 63%. През 2024 и 2025 г. тези показатели само са се увеличили. Това означава, че все още има стабилно търсене на образци от съветското въоръжение. Най-вероятно основният вносител са все същите ВСУ - въпреки политическите изявления на България", пише "Два майора".

"Военнопромишленият комплекс на европейските страни, чувствайки се в безопасност, продължава да печели от конфликта, като използва всички възможности за ескалация чрез ВСУ, особено преди каквито и да било преговори", твърди пропагандният Z-канал.

Това, за което говори той, е помощ на европейските страни за отбраната на Украйна срещу руската агресия, която продължава вече близо пет години и за която именно от Кремъл публично признават, че не искат да сложат край.

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