Левски със сигурност иска да спечели шампионската титла за втора поредна година, но през настоящия сезон конкуренцията е много по-голяма. "Сините" имат реални шансове да се класират и за елиминационната фаза на Лига Европа, което също ще бъде голямо постижение. За целта на "Герена" искат да направят силна зимна селекция. Но според колегите от "Мач Телеграф", ще срещнат сериозна конкуренция за едно от желаните си попълнения Ян Масомбо.

Ян Масомбо вече потърси изхода от Алтах

Ян Масомбо е френско крило с корени от ДР Конго. Той играе по десния фланг с удобен ляв крак. Собственост е на австрийския Алтах, като през лятото дори отказа да тренира с отбора, тъй като към него имаше интерес от Щурм Грац. Двата клуба не се разбраха и на Масомбо му се наложи да се извини на настоящия си тим. "Като се замисля, направих грешка, но нещата сега стоят различно. Офертата от Щурм Грац вкара толкова много мисли в главата ми и те се въртяха. Бях в изключителна ситуация.

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Levski Sofia are interested in Yann Massombo from SCR Altach. https://t.co/PHSvQAmRoT — Viktor Vutov (@viktor_vutov) November 16, 2026

Щурм Грац и Левски ще влязат в борба за Масомбо

Като играч, целта ми е винаги да се подобрявам и да играя на възможно най-високо ниво. Извинявам се на съотборниците си, на персонала, на феновете и на клуба", написа французина. Според австрийските медии Ян Масомбо е бил предложен на Левски, като някои източници твърдят, че е почти сигурен нов играч на родния шампион. Но от Щурм Грац все още не са загубили интереса си към крилото и на "сините" може да им бъде трудно да преборят конкуренцията.

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