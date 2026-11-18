Номинираните за "Грами" пионери на метълкора As I Lay Dying ще представят новата си музика пред публиката в Югоизточна Европа през май 2027 г. На 5 май групата ще излезе на сцената на столичния клуб Joy Station като част от предстоящото си европейско турне. Турнето е по повод дългоочаквания нов студиен албум на групата. За първи път бандата дава на свой албум името "As I Lay Dying". Той ще излезе на 5 февруари 2027 г. чрез Napalm Records и включва ударните нови сингли "Polarized", "Retribution" и "The Cost To Stay". С него музикантите от Сан Диего продължават да развиват звученето си и поставят смело ново начало. Албумът съчетава шеметна скорост, безкомпромисна тежест, мрачна атмосфера и запомнящи се мелодии, като дава на групата свобода да надскочи рамките на предишните си периоди.

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В продължение на 25 години As I Lay Dying са сред групите, които определят облика на световната метълкор сцена. Те са продали над един милион албума по света, дебютирали са в топ 10 на американската класация Billboard 200 на официалната германска класация за албуми, и са повлияли на поколения групи в тежката музика. В настоящия състав на бандата са Тим Ламбезис (вокали), Крис Кланси (бас и чисти вокали), Дон Веда (китара и беквокали), Бил Хъдсън (китара) и Тим Юнг (барабани). Петорката подготвя безпощаден сет, който ще съчетае новите парчета с любимите песни на феновете от последните две десетилетия.

Наред с новия материал европейското турне през 2027 г. ще включва и класиките, оставили отпечатък върху съвременната тежка музика. Публиката може да очаква разтърсващи изпълнения на живо на "Through Struggle", "Nothing Left" и "The Sound of Truth", както и още песни от емблематичните албуми "Shadows Are Security" и "The Ocean Between Us".

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Повече от десетилетие след дебюта си в София през 2011 г. As I Lay Dying се завръщат в българската столица за незабравим клубен концерт в Joy Station. Билетите влизат в свободна продажба в петък, 20 ноември, от 10:00 ч. българско време в Eventim.bg. Не пропускайте възможността да видите As I Lay Dying отблизо на европейското им турне през 2027 г.