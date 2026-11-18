"Между другото, напоследък има истинско клане на администратори на Z-канали." Това пише известният украински журналист и политически коментатор Денис Казански в телеграм канала си. И дава примери от последните дни.

Така например, популярният Z-пропагандатор Николай, който поддържаше канала FTD, е убит тези дни от украински дрон.

Съдбата му е последвал друг негов колега - Виталий с позивна "Алварез", един от списващите канала "Guns Paradise 2.0".

Същата участ е имал пропагандаторът с позивна "Сапьор", списващ канала "ZD (Записки Добровольцев)".

Бил е отстрелян на фронтовата линия и руският журналист Кирил Бабушкин, работил в редица пропагандни информационни канали и подписал договор с руското военно министерство - в последно време той е избивал украинци като оператор на дронове.

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