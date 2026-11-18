Софийският районен съд разпореди на всички доставчици на електронни съобщителни мрежи и услуги да спрат достъпа от територията на България до 6 интернет страници и техните поддомейни. Мярката се предприема по официално искане на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), тъй като платформите са предлагали инвестиционни или криптоуслуги без задължителния за страната ни лиценз.

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Засегнатите сайтове, които трябва да бъдат блокирани в рамките на 24 часа след публикуване на информацията на страницата на КФН, са:

https://aiswapx.pro

https://cdblimited.com/

https://codegotech.com/it/

https://codegogroup.com/

https://italianfinancial.com/

https://urianexo.sbs

Съдът постановява, че достъпът до тези уебстраници трябва да бъде прекратен в срок от 24 часа, след публикуване на информацията на интернет страницата на КФН.

Преустановяването на достъпа до посочените интернет страници е въз основа на искания от председателя на КФН на основание чл. 35а, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви и чл. 281, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

КФН призовава потенциалните инвеститори да проявяват повишено внимание спрямо предложения от съмнителни сайтове, както и предложенията, които идват от тях.

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Най-важното е да проверява автентичността на профилите и самоличността на лицата, които се свързват с тях, да не предоставят лични данни, данни за достъп до финансови сметки или средства, преди да са се уверили в легитимността на съответното лице или организация.

Всеки, който се съмнява, че е станал обект на евентуална измама, може да провери списъка на лицензираните дружества на сайта на Комисията за финансов надзор. На сайта са налични всички данни за лицензираните компании, включително и техните електронни канали за комуникация.

Комисията съветва при съмнение да:

изискват допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;

проверяват публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните дружества – поднадзорни лица;

преустановят контакт и да сезират съответните органи – МВР и КФН при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.