"Не знам, но бих искал. Ако той е на разположение, ще го направя". С тези думи американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос точно преди да се замине за Китай дали би провел отделна среща очи в очи с руския диктатор Владимир Путин там, след като ще има среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин в Шънджън. Тези думи стоят на фона на други, които звучат така: "Оценката ни е, че такива удари не са ефективни (стъпки) по пътя към спиране на войната, нито спират руския напредък на фронтовата линия. Отгоре на това, такива удари, чиито цели са гражданска инфраструктура като (складовете на) Wildberries (най-големия руски онлайн търговец) всъщност най-вероятно втвърдяват руската обществена позиция и желанието на Кремъл да ескалира". Всичко това са думи на американския зам.-министър на отбраната Елбридж Колби – и той ги изрече на снощната среща в Брюксел от формата "Рамщайн". Тези думи са пореден явен сигнал, че администрацията на Тръмп е възприела подхода да принуди Украйна, а не Русия, да отстъпи, за да бъде сложен край на войната.
Trump expressed his desire to hold a one-on-one meeting with Putin ahead of his trip to China. https://t.co/n4h9Oc54AY— WarTranslated (@wartranslated) November 17, 2026
Oh shut up already. Not a single word about all the Russian atrocities, again. Pentagon official Elbridge Colby criticized Ukrainian deep strikes into Russia, particularly attacks on civilian infrastructure such as Wildberries. Speaking at the Ramstein meeting, he argued these strikes have neither advanced peace nor slowed Russian frontline gains, and may have strengthened Russian public resolve and the Kremlin's willingness to escalate. He also warned that Moscow may hold the advantage in long-range strikes, while stressing that Ukraine should not be forced to fight with its hands tied. How about delivering PURL assistance paid for already. Until then, lower your tone, grifters. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026
Още: Зеленски: Безпрецедентна операция по Кримския мост, довършихме ги с "Фламинго"
Уникалното в този "подход" - тази година, когато Украйна успя вече да напредне повече военно-технологично като иновации и мащаб, Русия е завладяла най-малко украинска земя от последните 3 години насам. А окончателното прекъсване на Кримския мост ще принуди Русия да прекарва войници и военни товари само по суша, по магистрали като "Новорусия", които са постоянна цел на украинските дронове със среден обсег. Един от най-популярните Z-канали в лицето на "Два майора" пусна съвети как възможно най-безопасно (на прибежки) да се върви по този сухопътен коридор от Ростовска област. Най-активните зони на удари с дронове са от Мелитопол до Бердянск, Осипенко, и от Мелитопол до Новоолексиевка, Чонхар – пътувайте само по дневна светлина, не спирайте извън населени места, внимавайте като минавате през мостове, пазете дистанция от поне 100 метра от други превозни средства. "Има недостиг на бензин, но дизеловото гориво се предлага на цена от 120-140 рубли. Препоръчваме обаче пълен резервоар плюс резерва от 20-50 литра. 240 литра гориво са разрешени в метални туби", гласят важни щрихи от съобщението със съветите.
В Ростовска област вече имаше няколко украински успешни атаки срещу мостове, важни за ползването на "Новорусия" - последната такава атака беше срещу моста Миус. Но Колби твърди: "Още по-важно, трябва да се отбележи, че балансът на предимствата от далекобойни удари може да е в полза на Москва. Това не значи Украйна да бъде принудена да се бие с вързани ръце зад гърба. По-скоро, трябва да сме наясно, че фокусът на нашата помощ трябва да е насочен към това Украйна да може да удържа фронтовата линия и, където е възможно, да напредва". Украинският военен канал "Офицер" се съгласи, че сега вероятно Русия ще търси отмъщение и още по-ожесточено ще обстрелва мостовете по река Днепър, особено в Киев, но намира бързо решение – такива като Колби освобождават резерви от ракети-прехващачи за Patriot (дори не дарения, а възможност да бъдат купени и доставени бързо) и Украйна ще може да защитава критични съоръжения – ОЩЕ: Претенциите и покритието им: Разликата между исканото и постигнатото от Путин в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)
Кримският мост – символ на военен успех
Отделно, Колби отбеляза, че общественото внимание често се фокусира върху зрелищността на ударите, които, според него, са предназначени да причинят болка на руското население. Само че германският министър на отбраната Борис Писториус го сряза - вместо да критикуваме ударите по руска територия, "насочени към унищожаване на стратегически военни обекти или съоръжения с двойно предназначение – което според мен е доста глупаво – трябва да се съсредоточим върху терористичните атаки, които се извършват ежедневно и всяка нощ срещу гражданската инфраструктура на Украйна: енергийни системи, водоснабдителни системи и отоплителни системи". "Това е форма на тероризъм и за това трябва да говорим – не за законни и легитимни удари по нецивилни обекти в Русия", заяви Писториус – ОЩЕ: Германският военен министър нарече "глупави" критиките на САЩ към украинските удари в тила на Русия
German Defense Minister Boris Pistorius: Instead of criticizing strikes like that in Russia to destroy strategic military and military-use targets, which is quite a stupid thing, I think, we should rather criticize and talk about the terrorist strikes every night and every day on civilian energy, water and heating infrastructure in Ukraine. This is a kind of terrorism, and we should talk about that rather than about legal and legitimate strikes in Russia against non-civilian targets.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
В същото време британският министър на отбраната Уес Стрийтинг призова съюзниците да действат бързо при предоставянето на военна помощ на Киев, предупреждавайки, че забавянето ще има сериозни последици за Европа в бъдеще: "Бих искал да помоля хората да сравнят цената да помогнем на Украйна спрямо цената тя да загуби войната с Русия. Инвестирайте сега, подкрепете Украйна сега, защото ако Путин надделее, последствията ще бъдат катастрофални – той и другите ще видят, че империализмът е възнаграден", каза Стрийтинг, обещавайки подкрепа за Украйна. Той също така похвали удара по Кримския мост, наричайки го "още един пример за украинска изобретателност". И подчерта, че икономическите последствия за руснаците заради войната в Украйна, подпалена от Владимир Путин, са ужасяващи, както и руските военни жертви. "Това беше ужасна година за Владимир Путин", категоричен беше Стрийтинг. "Посланието на британците чрез правителството им е – ние ще бъдем с Украйна колкото трябва", добави той, описвайки фронта в Украйна като фронт за защита на демокрацията:
UK Defense Secretary Wes Streeting: Yes, we have real challenges across Europe on the cost of living. Yes, there's a really challenging global economic backdrop. But I'd ask people to place the cost of supporting Ukraine against the cost of Ukraine losing this war to Russia. The response has got to be: Invest now, support Ukraine now, because the cost will be catastrophic if Putin prevails and the message goes to him and to others that imperialism goes rewarded.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
UK Defense Secretary Wes Streeting: This has been a terrible year for Vladimir Putin. Russian casualties are at intolerably high levels as a direct result of his illegal and unnecessary war. The economic costs on his economy and his own people have been catastrophic. And all of those lives and all of those economic costs are coming with little to no gain, when the front line isn't moving and Ukraine continues to show extraordinary resilience, courage, and ingenuity.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
UK Defense Secretary Wes Streeting: The message from the British people through their government is: We will be with Ukraine for as long as it takes. https://t.co/v7XxlTJIBy— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Малък, но много красноречив пореден пример за думите на Стрийтинг колко би струвало на Европа да изостави Украйна – Молдова затвори въздушното си пространство след като руски дрон клас "Шахед" прелетя над столицата ѝ Кишинев (ВИДЕА). Имало е и дрон, преминал над Приднестровието – територия на Молдова, върху която още от разпадането на СССР Русия упражнява контрол чрез военна сила.
Moldova reportedly temporarily closed its airspace due to a Shahed drone over Chișinău. According to the military, the drone was moving from the south toward the capital's Botanica district. At 4:27 PM, authorities restricted flights across the entire country. https://t.co/oBvAmREUtJ— WarTranslated (@wartranslated) November 17, 2026
"Сега започваме" - посланието на украинския министър на отбраната Евгений Хмара след погрома над Кримския мост. Изрично на срещата на "Рамщайн" (вече 37-ма, това са държави, които помагат военно на Украйна на двустранен принцип) Хмара подчерта, че страната му ще отговори на всеки руски удар 2 или 3 пъти по-силно. По думите му, Северният и Южният мост в Киев са ударени отново точно по времето, когато беше ударен и Кримският мост, но двата моста в украинската столица над река Днепър не са прекъснати. Отделно украинският военен министър потвърди, че преди вчерашния удар по Кримския мост Украйна е успяла да неутрализира и унищожи голям брой руски ПВО позиции като подготовка за операцията. Кримският мост е символ за режима на Путин – ОЩЕ: Украйна разруши Кримския мост специално, за да унижи Путин преди срещата му с Тръмп и Си: The Times
🔥 “We're just getting started”: Ukraine's defence minister responds to a question about the Crimean Bridge Judging by Yevhen Khmara's upbeat mood and fighting spirit, Ukraine clearly has no intention of stopping there.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
Ukrainian Defense Minister Yevhenii Khmara told the Ramstein meeting that Ukraine would respond to Russian attacks with strikes two or three times stronger. He said Russia had struck bridges connecting Kyiv's two banks of the Dnipro 12 times since October 1, attempting to disrupt logistics and terrorize civilians, but failed to achieve its objective. Khmara said Ukraine carefully planned its Kerch Bridge operation, conducting reconnaissance and targeting Russian air defense and electronic warfare systems before the main strike. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026
2022. Putin behind the wheel of a Mercedes, inspecting his beloved bridge after the explosion. Four years ago, the Crimean Bridge was blown up using a truck packed with explosives. Once again, the Russian military failed to protect one of its most heavily guarded sites. Putin's pet project was guarded like the crown jewels. Only his Valdai residence and the Kremlin had tighter security. The Ukrainians got everything right. They systematically wore down Crimea's air defences, then struck when their effectiveness had hit rock bottom. Perfect conditions! The bridge couldn't withstand the first serious strikes and literally began falling apart. Just a couple of hours ago, Putin arrived in China, where he's due to meet Trump and Xi on November 19. There's no point bringing Gerasimov's crudely drawn maps to the negotiating table now — they won't hide the massive black eye the Ukrainians gave the Kremlin dwarf today.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
Close-up footage of the Kerch Bridge going down. Footage scaled up and optimized. https://t.co/AmH1vVgmC7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026
Occupation is temporary. Ukraine is forever. https://t.co/gJAa35xRJJ— Fire Point (@FirePointUA) November 17, 2026
Вълкът сит, агнето - цяло работи в полза на Русия
Същевременно Колби похвали Европа – след като тя поела плащанията за военната помощ за Украйна и почнала да дава повече, "Украйна дори си върна известно количество земи":
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: Ukraine has even gained some territory as Europe has stepped up to take the lead. It has happened thanks to President Trump, thanks to leaders in Europe like Secretary General Rutte. https://t.co/kJx4Qp8QsN— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
На този фон, в един глас трима глашатаи на Путин поддържат непроменена руската позиция. Руският външен министър Сергей Лавров пак настоя, че Европа иска примирие, за да подсили Украйна и не уважава "духа на Анкъридж" (Лавров преди време сам каза, че САЩ също не уважават този "дух" - ОЩЕ: Лавров бесен: Войната в Украйна се превърна във войната на Тръмп (ВИДЕО). Специално Лавров наблегна, че Европа иска първо мир в Украйна, после евентуално да се обсъжда архитектурата за сигурност на Стария континент, докато Кремъл сега публично настоява за обратното. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори почти същото – сега да обсъждаме, първо със САЩ, контрола над (ядрените) оръжия. Интересна забележка от Песков – Китай е против ограничения, защото ядреният му арсенал е далеч зад тези на Русия и САЩ. В Шънджън, където само след няколко часа ще се срещнат Путин, Си Дзинпин и Тръмп, до нова Ялта не мисля, че ще се стигне, защото Китай няма интерес, каза в сутрешния блок на bTV бившият кореспондент на БНР и БНТ в Москва и бивш генерален директор на Националното радио Валерий Тодоров. А зам.-външният руски министър Сергей Рябков директно обяви руските позиции за "логични и обясними", докато тези на Украйна и Европа са "илюзии". "Ще постигнем целите си или с политически, или с военни методи", закани се Рябков, който отхвърли и американската идея Русия да получи цял Донбас, но в замяна Украйна да влезе в НАТО:
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has accused European countries of undermining near-final agreements between Moscow and Washington in Anchorage. Speaking after the 21st East Asia Summit, he claimed Europe wants a temporary ceasefire to allow Ukraine to regroup. Lavrov warned that deploying European troops to Ukraine would mean direct participation in the war. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026
Russia opposes temporary ceasefires in Ukraine, Kremlin spokesman Dmitry Peskov says. He claims Ukrainian strikes will not change the agenda of planned talks between Putin, Trump and Xi Jinping in Shenzhen. Moscow also welcomes Finnish President Stubb's call for renewed dialogue with Europe. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026
Russia's Foreign Ministry stated that Moscow will achieve its goals through diplomatic or military means, demanding concessions from Ukraine. Yet the U.S. President is still confident that Russia wants peace. https://t.co/Pw05gnOn6k— WarTranslated (@wartranslated) November 17, 2026
Най-силното пропагандно оръжие на Путин – Владимир Соловьов, обвини НАТО за сриването на Кримския мост. НАТО започнали "пряка агресия" с тази операции и затова сега Русия трябвало да действа изпреварващо, защото знае „прекрасно“ какви биха били целите НАТО:
Russian state television propagandist Vladimir Solovyov has accused NATO countries of directly attacking Russia overnight, following Ukraine's strikes. He claims the attacks crossed boundaries that had been observed for years. Solovyov warned that Russia knows where future strikes could land and what their targets would be, arguing that preparations must begin immediately. In his broader remarks, he called for moving underground and underwater. FYI: the Kerch bridge partially followed your advice already. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026
"Ние не се противопоставяме на по-силна Европа – искаме да е такава, по-просперираща, за да може да допринася повече за общата сигурност. Така можем да постигнем мир чрез сила по-устойчиво. Но работата е далеч от край" - още знакови думи от Колби, с които той увенча повторение на позицията, че САЩ отстъпват от досегашните си военни ангажименти на Стария континент. Именно Колби е архитект на новата стратегия за национална сигурност на САЩ, според която Китай е грижа номер едно за Съединените щати – и той отдавна работи за ограничаване на военните ресурси на САЩ, отделяни за Украйна. Но наскоро Bloomberg публикува материал, че вероятно от Европа ще бъдат изтеглени 5000 американски войници, а не 25 000, каквито опасения имаше, като те ще бъдат основно изтеглени от Германия, докато на Източния фланг на НАТО ще има подсилване. А сега Колби пак повтори, че за националната сигурност на САЩ приоритетите са Западното полукълбо и Тихоокеанският регион, което не значело, че Европа ще бъде изоставена, а че щяло да има различен баланс. И това при положение, че самият Колби призна как Русия се старае да възстанови военната си мощ – имало обаче определено време да се работи по този въпрос специално:
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: We do not oppose a stronger Europe. In fact, we want one that is stronger and more able to contribute to collective defense, more prosperous and more engaged. But our work is far from done, and we cannot afford complacency.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: We're going to allocate our military where it's most needed for Americans and where it's most needed from a military point of view, which, as the national security strategy sets out, is the Western Hemisphere and the Indo-Pacific, deterrence by denial along the first island chain. That doesn't mean abandoning Europe. Rather, it means a different, rebalanced relationship with our allies.— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Under Secretary of Defense for Policy, Elbridge A. Colby: We understand what's going on here in Europe. We're paying a lot of attention to it. We understand that Russia is rebuilding its military. https://t.co/bCac5qubMN— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Какво точно да се работи – за разлика от сладките приказки на Колби, украинският президент Володимир Зеленски директно заяви, че в програмата за превъоржаване на Европа SAFE има още 21 млрд. евро и те трябва да се ползват за общи проекти с Украйна. "Би било грешка тези готови пари да не се използват за защита на Украйна и защита на общото европейско бъдеще", подчерта той. Конкретно Зеленски поиска поне още 40 изтребителя F-16, защото с тях възможностите на Украйна в противовъздушната отбрана се увеличават значително. С F-16 Украйна сваля голям брой руски крилати ракети - ОЩЕ: "Това не е дарение, а размяна": Зеленски с ключово предложение към съюзниците относно ПВО системите (ВИДЕО)
Zelensky: There are still 21 billion euros in unused SAFE funds, and we should use this money for joint projects with Ukraine. It would be wrong to have this money available and not use it to defend Ukraine and not use it to protect the European future we all share. https://t.co/MkqMO3pXrl— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Zelensky: We need more fighter jets, more F-16s. Let's work together to make this happen. Specifically, we need 40 more F-16 fighter jets. https://t.co/Wo58kYkUCH— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 17 ноември е имало 165 бойни сблъсъка спрямо 135 на 16 ноември. Руснаците са хвърлили 220 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 42 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2418 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 6990 FPV дрона, което е с около 2030 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сводката на украинския генщаб.
18 руски пехотни атаки е отчел украинският генщаб в Покровското направление през изминалите 24 часа. По 12 са регистрирани в направленията от Торецк към Константиновка и Лиманското, като това всъщност са били най-горещите участъци на фронта. Все повече се затвърждава впечатлението, че извън агломерацията Славянск-Краматорск, руснаците не фокусират постоянно нови сили за съществен напредък. През последното денонощие не е имало нито една руска пехотна атака пак в Купянското направление, също в Краматорското, Олександриевското (между Покровск и Гуляйполе), Ореховското (западната част на Запорожка област) и Севернослобожанското направление (пограничния район на Суми). От немай къде Z-каналът „Рибар“ твърди, че имало руски напредък от до 4 километра към Дружковка, откъм Константиновка – геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават, няма.
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 141 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 73 от тях са били реактивни. 126 са били свалени, включително 59 реактивни, съобщават в сутрешната си сводка украинските ВВС. На 7 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Украйнската спешна служба съобщава на официалната си страница във Facebook, че в Златопол, Харковска област, има 12 ранени, включително 11-годишно момче, след руски обстрел на местния пазар, избухнал е пожар на 500 квадратни метра в търговски павилиони. Шестима ранени, включително дете, има и при руски обстрел в Днипро. В Житомир е ударена промишлена инфраструктура, не се уточнява каква точно, но областта е цел на руските дронове и ракети най-вече от гледна точка рушене на енергетиката - ОЩЕ: Букет от меме подигравки за Путин и Кримския мост, Украйна атакува нови две руски рафинерии (ВИДЕО)
Ощге едно видео от последствията от удар по учебна сграда, при който са загинали най-малко двама души:
It is reported that Russia struck the center of Odesa this morning. The strike hit a college. https://t.co/3wqy4UMwvk— WarTranslated (@wartranslated) November 18, 2026