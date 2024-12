Киев осъди насилието в Грузия, Москва сравни протестите с Оранжевата революция и Евромайдана

Министерството на външните работи на Украйна осъди жестоките репресии на грузинските власти срещу протестиращите в подкрепа на ЕС, като заяви, че стъпките на правителството в Тбилиси показват „завой към Москва“.

В същото време Кремъл заяви, че протестите имат сходство с украинската Оранжева революция от 2004-2005 г., като нарече митинга опит за „дестабилизиране на ситуацията“ в южнокавказката страна.

Още: Балтийските страни наказват властите в Грузия, отговорни за репресиите на протестите (ВИДЕО)

Последната вълна от протести срещу управляващата проруска партия „Грузинска мечта“ избухна миналата седмица, след като министър-председателят Иракли Кобахидзе обяви спирането на процеса на присъединяване на Грузия към ЕС поне до края на 2028 г. Над 220 души бяха арестувани по време на последвалите репресии, а десетки бяха ранени от грузинската полиция, която използва сълзотворен газ и водни оръдия. Активисти и опозиционни лидери се оказаха сред окървавените и арестуваните.

🇬🇪 In Tbilisi, protests continued throughout the day, with Molotov cocktails and fireworks being used



Protests in the capital of Georgia are already in their fourth day because of the freezing of negotiations on the country's accession to the EU.



Despite beatings, water cannons… pic.twitter.com/N59AQnscjK