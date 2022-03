Киев: Русия иска да приключи с войната на конкретна дата. Украйна плени повече танкове, отколкото ѝ унищожиха (ВИДЕО)

Специално за 24 март, украинските ВВС казват в официалния си профил във Фейсбук, че са свалили руски бомбардировач СУ-34, един дрон и 4 крилати ракети. А украинската армия докладва, че за изминалото денонощие при нейни акции са убити 130 руски войници, унищожени са 9 танка и 6 камиона с ракетни установки, предава Kyiv Independent. Има информация и, че някои поделения на руската армия са се оттеглили заради загуби в личния състав от над 50%. Но руските сили продължават да блокират Суми и Харков. А Forbes коментира, че украинската армия притежава 43 танка повече, отколкото преди началото на войната – резултат от успешните операции на украинците срещу нахлулите в тяхната държава руснаци. Украйна е загубила 74 танка, но е пленила 117 руски танка, а Русия общо е загубила 530 танка откакто тръгна да "демилитализира" Украйна.

Междувременно, ООН даде статистика какво се случи в Украйна за 1 месец война. Най-малко 1300 убити украински войници към 12 март, поне 977 убити цивилни, 128 убити деца, 1594 ранени цивилни, 3,6 млн. украинци са избягали от Украйна, 4431 сгради са разрушени от руски бомбардировки, като Русия е изстреляла 1200 ракети. Осъществени са и 148 атаки срещу журналисти и медийни екипи, отразяващи войната.

Exactly a month ago, on Feb. 24, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Here’s what it has cost Ukraine so far. pic.twitter.com/B2dPd7E7NI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 24, 2022

Същевременно Русия твърди, че е евакуирала 402 000 украинци, включително 82 000 деца, на руска територия, но независима оценка на това твърдение още няма, заяви комисарят по човешките права към Върховната Рада Людмила Денисова. През тази нощ обаче излезе информация за руски обстрел по влак, осъществяващ хуманитарна мисия по изтегляне на цивилни. Припомняме, че Русия обявяваше на няколко пъти хуманитарни коридори за жителите на Мариупол и Харков, но само в посока Русия. А един от топ полицейските началници в Украйна Вячеслав Аброскин предложи на Путин да го вземе за заложник в замяна на това руската армия да позволи евакуация на деца от Мариупол.

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022

За героичната съпротива срещу руските нашественици, украинският президент Володимир Зеленски даде отличие "Герой на Украйна" на четири града – Буча, Ирпин, Николаев и Ахтирка.

Volodymir Zelenskyy awarded the title of "Hero City of Ukraine" to four more cities: #Bucha, #Irpin, #Nikolaev and #Akhtyrka.



President also awarded the title of Hero of #Ukraine to seven servicemen of the National Guard, five of them posthumously. pic.twitter.com/LdDC3LHU07 — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Опозиционната беларуска медия NEXTA публикува видеа на американски доброволци и на украинската армия, в които се твърди, че съответните части са освободили от руска окупация две малки населени места.

Armed Forces of #Ukraine reported about the release of #Lukyanovka



As a result of the fighting in the #Kyiv region, about 40 #Russian invaders, 9 infantry fighting vehicles and 2 tanks were destroyed, and one tank was taken into service. pic.twitter.com/hXcCl4axFN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022