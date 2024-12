Киев: Севернокорейците се оплакват от недостиг на бронежилетки и боеприпаси (ВИДЕО)

Севернокорейците, биещи се на фронта в Курска област, се оплакват от недостиг на боеприпаси. Това твърди украинското разузнаване. Според информацията, изпратените от Пхенян бойци, са се оплакали от недостиг на бронежилетки, каски и патрони - по-конкретно патрони с калибър 5,45, 7,62 и 12,7 мм.

През последните дни бе съобщено, че севернокорейските части търпят тежки загуби. Силите за специални операции на Украйна обявиха, че са убили 50 севернокорейски войници и са ранили 47 други в тридневни боеве в руската Курска област, където от август насам провеждат трансгранична офанзива. В тази връзка Киев публикува кадри от FPV дронове, от които се виждат загубите, които бойците от Пхенян търпят. При една от атаките са загинали 12 севернокорейци, твърди украинската армия.

⚔️ Ukrainian Special Operations Forces eliminated North Korean soldiers in the Kursk region. "During an attempted enemy assault, SSO operators used an MK-19 automatic grenade launcher and conducted multiple drone strikes," the SSO reported.



Result: 12 North Korean soldiers… pic.twitter.com/EhBHCfvm84