Пълна програма на България във волейболната Лига на нациите 2026

През 2025 г. България постигна най-големия успех в модерната си волейболна история. “Лъвовете“ спечелиха сребърните медали на Световното първенство във Филипините и така Джанлоренцо Бленджини и младите му възпитаници записаха имената си със златни букви. През 2026 г., по-опитни и по-уверени, българите поемат към следващото предизвикателство – волейболната Лига на нациите. 12 сблъсъка очакват България през юни и юли, преди да се реши кои 8 страни продължават към финалите.

Волейболната Лига на нациите 2026: календар на всички мачове на България

Лигата на нациите е още една световна сцена, на която България да се представи като една от световните сили по волейбол. “Лъвовете“ изиграха първите си мачове след Световното през 2025 г. В приятелски срещи през май те победиха Украйна с 3:1 (25:21, 27:27, 25:23, 25:22) и Сърбия с 3:2 (24:26, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12). Последната си контрола българите загубиха от Полша с 0:3 (17:25, 17:25, 15:25).

Какво предвижда програмата на волейболната Лига на нациите за България?

България ще изиграе 12 двубоя в периода от 10 юни до 20 юли, след които ще се определи класирането. Първите 8 отбора ще продължат към финалите, където ще бъдат разпределени в 1/4-финални двойки. А те ще бъдат определени по следния ред – първият ще се изправи срещу осмия, вторият срещу седмия, третия срещу шестия и четвъртия срещу петия. В основната фаза “лъвовете“ ще срещнат отбори от Европа, Азия, Южна Америка и Северна Америка.

Дати на всички мачове на България

България не се е класирала на финалите на волейболната Лига на нациите от много време, но сега имаме всички основания да вярваме, че “лъвовете“ не просто ще завършат в топ 8, а и ще могат да се борят за трофея. Те несъмнено е имат още инерция от спечеленото Световно първенство. Освен това най-големите звезди в лицето на братята Александър и Симеон Николови направиха много силни сезони, които ще им дадат допълнителна сила, за да защитават цветовете на родината.

Ето и пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026:

10 юни, 19:00 ч.: Белгия - България 11 юни, 22:30 ч.: България - Иран 13 юни, 21:30 ч.: България - Аржентина 14 юни, 20:30 ч.: България - Сърбия 24 юни, 14:00 ч.: България - Италия 25 юни, 21:30 ч.: Словения - България 27 юни, 17:30 ч.: България - Канада 28 юни, 14:00 ч.: България - Украйна 15 юли, 20:00 ч.: България - Полша 18 юли, 00:00 ч.: Китай - България 19 юли, 04:00 ч.: САЩ - България 20 юли, 00:00 ч.: България - Франция