Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пълна програма на България във волейболната Лига на нациите 2026

02 юни 2026, 15:40 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Пълна програма на България във волейболната Лига на нациите 2026

През 2025 г. България постигна най-големия успех в модерната си волейболна история. “Лъвовете“ спечелиха сребърните медали на Световното първенство във Филипините и така Джанлоренцо Бленджини и младите му възпитаници записаха имената си със златни букви. През 2026 г., по-опитни и по-уверени, българите поемат към следващото предизвикателство – волейболната Лига на нациите. 12 сблъсъка очакват България през юни и юли, преди да се реши кои 8 страни продължават към финалите.

Волейболната Лига на нациите 2026: календар на всички мачове на България

Лигата на нациите е още една световна сцена, на която България да се представи като една от световните сили по волейбол. “Лъвовете“ изиграха първите си мачове след Световното през 2025 г. В приятелски срещи през май те победиха Украйна с 3:1 (25:21, 27:27, 25:23, 25:22) и Сърбия с 3:2 (24:26, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12). Последната си контрола българите загубиха от Полша с 0:3 (17:25, 17:25, 15:25).

Национален отбор по волейбол

Какво предвижда програмата на волейболната Лига на нациите за България?

България ще изиграе 12 двубоя в периода от 10 юни до 20 юли, след които ще се определи класирането. Първите 8 отбора ще продължат към финалите, където ще бъдат разпределени в 1/4-финални двойки. А те ще бъдат определени по следния ред – първият ще се изправи срещу осмия, вторият срещу седмия, третия срещу шестия и четвъртия срещу петия. В основната фаза “лъвовете“ ще срещнат отбори от Европа, Азия, Южна Америка и Северна Америка.

Дати на всички мачове на България

България не се е класирала на финалите на волейболната Лига на нациите от много време, но сега имаме всички основания да вярваме, че “лъвовете“ не просто ще завършат в топ 8, а и ще могат да се борят за трофея. Те несъмнено е имат още инерция от спечеленото Световно първенство. Освен това най-големите звезди в лицето на братята Александър и Симеон Николови направиха много силни сезони, които ще им дадат допълнителна сила, за да защитават цветовете на родината.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Национален отбор по волейбол

Ето и пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026:

  1. 10 юни, 19:00 ч.: Белгия - България
  2. 11 юни, 22:30 ч.: България - Иран
  3. 13 юни, 21:30 ч.: България - Аржентина
  4. 14 юни, 20:30 ч.: България - Сърбия
  5. 24 юни, 14:00 ч.: България - Италия
  6. 25 юни, 21:30 ч.: Словения - България
  7. 27 юни, 17:30 ч.: България - Канада
  8. 28 юни, 14:00 ч.: България - Украйна
  9. 15 юли, 20:00 ч.: България - Полша
  10. 18 юли, 00:00 ч.: Китай - България
  11. 19 юли, 04:00 ч.: САЩ - България
  12. 20 юли, 00:00 ч.: България - Франция
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес