5 заведения с летни градини в София за незабравими вечери

Представете си как една обикновена среща след работа постепенно се превръща в любимия ви летен спомен, придружен с освежаващи напитки, забавни разговори и с желанието тази вечер да не приключва. И ако се чудите къде се раждат тези зареждащи истории, отговорът е лесен: в приказните летни градини. Отдавна не са просто едни скучни външни пространства с по няколко маси. Те са комбинация от уютна атмосфера, добра кухня, разхлаждащи напитки и усещането, че поне за няколко часа сте избягали от суматохата и натовареното ежедневие. А това са само част от причините, които ги превръщат в едни от най-предпочитаните места за срещи през топлите месеци.

Глътка свежест в градината на Cookó Kitchen:Drinks

В София има безброй места, които посещаваш набързо, и такива, в които някак неусетно оставаш по-дълго. Сред локациите, които имат такава енергия, е Cookó Kitchen:Drinks в Junó Hotel Sofia. Разположен в центъра на столицата, ресторантът предлага лятна градина, която остава приятно скрита от градския шум и ви обгръща с тишина, зеленина и с усещане за релакс и комфорт. Пространството е перфектно както за дълъг обяд, така и за вечерни срещи под открито небе.

Още с прекрачването на прага атмосферата те поглъща - приглушена светлина, елегантен интериор и детайли, подбрани с вкус, които превръщат мястото в истинска идилия, която не можеш да забравиш. Кухнята, водена от шеф Мартин Банков, представя познати вкусове с модерен почерк. Сред интересните нови предложения се открояват стек от риба тон, BBQ калмари Формоза и свежа салата със запечено козе сирене, ягоди и бадем - комбинации, които носят лекота и характер, типични за лятото. Единственото, което липсва на тази фантастична храна е още по-впечатляваща напитка, която да я подчертае.

Тук се включва опитният барман Вато Милчев, който допълва атмосферата със запазена марка коктейли като Zamina - пикантен микс с люта ракия и мурсалски чай, Purpelita - екзотично съчетание от текила, бъз и три вида сол, и Opium Spritz - грабващо трио от водка, мак и тамян. С характерните си вкусове и неочаквани комбинации, коктейлите в Cookó Kitchen:Drinks създават настроение и усещане за онази лятна лекота, която кара хората да останат „само за по още едно“. А ако искате да заложите на нещо още по-изискано, винената селекция е също толкова впечатляваща, колкото останалата част от предложенията им. Тя следва внимателно изградена концепция с акцент върху Стария свят и подбрани етикети от Франция, Италия и Испания.

Всичко това превръща Cookó Kitchen:Drinks в любима локация не просто за добра кухня и коктейли във вълшебна градинска обстановка, а за онази рядка комбинация от енергия и уют, която ще искате да се повтаря отново и отново. Те са тук, за да ни напомнят, че понякога не е нужен специален повод, а само желание, за да изживеете едно весело и зареждащо излизане с приятели.

Хотел Жунó София:

ул. „Иван Денкоглу“ 40, София, БГ

hello@junohotel.com

+359 2 4897000

Captain Cook и морското гурме преживяване

Не ви ли се е случвало вечерта просто да се промъкне неусетно и да ви накара да се запитате дали не е време да оставите всичко останало зад гърба си и да се отдадете на нещо релаксиращо и вкусно? Точно така започва и преживяването на гостите в Captain Cook. Сякаш прекрачват прага не просто на ресторант, а на изискано гурме убежище, където морето има нов адрес насред София.

В ресторанта всеки почитател на средиземноморските деликатеси усеща още с първата хапка, че това място няма аналог с друго. Особено когато става дума за пресния улов - голямата гордост на ресторанта. Менюто се движи в ритъма на морето и сезона, а предложенията често изненадват дори редовните посетители. Чернокоп, лаврак, октопод, калмари… всяко ястие пристига с онзи аромат, който мигновено ви пренася някъде край брега на Гърция.

Но вълнуващото преживяване не спира само с морските специалитети. Captain Cook умее да изненадва и с впечатляващи телешки предложения. Фино мариновани стекове, перфектно приготвено месо и богат аромат, който кара разговорите около масата за миг да замлъкнат. Защото понякога най-добрият комплимент към храната е тишината след първата хапка.

А после идва апетитният финал: десертите. Онзи сладък момент, в който си казвате, че нямате място за нищо повече, но все пак поръчвате. Нежни кремове, шоколадови изкушения, ефирни текстури и зашеметяващи детайли. А коктейлите? Те не просто допълват атмосферата, а са незаменима част от нея. Всичко това превръща лятната градина на Captain Cook в любима дестинация за прясно приготвена риба, крехко телешко, чаша вино или нежен коктейл. Там вкусът и атмосферата се срещат под открито небе и превръщат вечерта в преживяване, което не искате да свършва.

И може би точно затова всяко посещение на ресторанта малко прилича на ваканция. Чакате това преживяване да дойде, наслаждавате му се бавно, глътка по глътка, хапка по хапка, а времето сякаш спира. Но неизбежно идва онзи момент, в който поглеждате празната чаша, последната хапка десерт е изчезнала, музиката още звучи тихо, и някак не ви се става. Защото точно тогава разбирате, че най-хубавите вечери винаги свършват прекалено бързо, а вие просто не искате да си тръгнете от Captain Cook.

https://captaincook.bg/

ccooksf@happy.bg

+359 882 999 001

бул. Джеймс Баучер 100, Хотел Маринела, София

Протеиново хапване под открито небе с Happy Bar & Grill

През пролетта всяка топла вечер ни носи усещането за свобода и спокойствие, затова винаги търсим перфектното място, където да ѝ се насладим. Някъде, където разговорите звучат по-спокойно, храната идва с аромат на лято, а времето сякаш спира за още една поръчка. Можете ли да си го представите? Шумът на лед в чаша, с аромата на прясно приготвена храна и приятни разговори, които неусетно продължават с часове. И точно тук лятната градина на Happy Bar & Grill влиза в ролята на градски оазис, който ще ви накара да се отпуснете още преди менюто да е пристигнало на масата.

Те отдавна не са просто верига за хранене, а предпочитано място за всеки момент - среща след работа, бягство в сряда вечер и спонтанното „Хайде да седнем някъде навън“. И когато лятната им градина се изпълни с хора, усещането е като на ваканция, обаче без куфари, а само с добро настроение и апетит.

Но нека си признаем нещо, щом дойде лятото и мисълта за море започне да се прокрадва все по-често, неминуемо започваме да обръщаме повече внимание и на това какво ядем, за да сме във форма. Точно тогава на преден план излиза и богатият избор на Happy от протеинови предложения. Те изглеждат като отговор на молитвите на този ни приятел, който спортува всеки ден и иска да яде храна, която да отговаря на фитнес плана му.

Дори хората, които обикновено не са фенове на здравословното хранене, ще поискат да пробват нещо от менюто. Представете си крехко пилешко, свежи зеленчуци, ориз с перфектна текстура и внимателно подбрани сосове, които не натежават, а допълват. Протеиновият чикън поке бол не просто засища, а създава усещането, че се храниш умно без да правиш компромис с вкуса. А Протеиновият блек ангъс бол идва като доказателство, че здравословното определено може да има истински незабравим вкус.

И не е ли точно това, което всеки от нас търси? Да се храни добре, без да жертва удоволствието. Да седи под открито небе в сърцето на града и да усеща как вечерта става все по-хубава с всяка хапка. Може би затова Happy продължава да е едно от онези места, към които клиентите винаги се връщат. Не само заради менюто - заради усещането. Защото някои летни вечери имат нужда само от добра компания, прохладна градина и храна, която превръща обикновения момент в история, достойна за разказване.

https://happy.bg/

https://dostavka.happy.bg/

0700 20 888

delivery@happy.bg

Mamma Mia: Любима среща с италианската кухня

С първите истински топли дни София сякаш сменя ритъма си. Градът оживява, улиците се изпълват с хора, а дългите разходки и вечерите навън отново се превръщат в любимата част от деня. И точно тогава най-силно ни се иска да открием онези места, които не просто предлагат добра храна, а създават усещане - като малко кътче от Италия в сърцето на столицата.

Повече от 30 години пицария-ресторант Mamma Mia събира около масата аромата на истинската италианска кухня, топлината на домашния уют и атмосферата, която кара времето да тече по-бавно. Вдъхновена от Южна Италия и от традициите, които екипът открива по време на своите пътувания из Апенините, Mamma Mia ни кани да вкусим от една кулинария, създадена с характер, история и отношение.

Менюто е пъстро и отговаря на всяко наше настроение. Свежата салата “Капрезе” с домати, моцарела, песто и маслини напомня за морските италиански следобеди, а салатата с домати, краве сирене и домашно кьопоолу придава уютен акцент.

Сред предложенията за паста и ризото се открояват пикантното “Пене Арабиата” с доматен сос, чесън, чили и босилек, както и лимоновото ризото със скариди и шафран - фино, ароматно и изненадващо свежо. Всяка паста тук се приготвя по традиционни рецепти, вдъхновени от италианската душа и от срещите с майстор-готвача Масимо Орио от южния град Таранто.

А пиците… те са причината, заради която искаме да се върнем в Mamma Mia още на следващия ден. “Тоскана” с бекон, луканка и топено сирене е известна със своя плътен вкус, а пицата “BBQ” ни очарова с ароматен чедър, бекон и плътен барбекю сос. Внимание заслужава и специалната „Мамма Миа“ с биволска моцарела, прошуто, спанак и пармезан.

Освен с автентична гастрономия, Mamma Mia привлича посетители и с невероятната си атмосфера. Просторната тераса с гледка към храм „Свети Седмочисленици“ носи спокойствие и тишина в самия на града, а ароматът на прясно изпечено тесто и италиански подправки прави всяка вечер още по-специална.

Финалът пристига с домашна италианска торта с маскарпоне и Nutella или с чийзкейк с горски плодове - десерти, с които завършваме посещението си по най-сладкия начин.

А освежаващите бири подхождат на всяка хапка. Затова при следващата ви разходка из центъра на София, ви препоръчваме да си подарите малко италианско вдъхновение - в очарователната Mamma Mia.

ул. Цар Иван Шишман 39

0884 207 036

https://mammamia.bg/

Лятна вечер с вкус на салата в Burrata

Лятото в града често се превръща в безкрайна въртележка от ангажименти, шум и бързане. Дните преливат един в друг, а вечерите рядко носят истинско усещане за почивка. Именно тогава се появява нуждата от място, което да ни извади от ежедневния ритъм и да ни подари малко спокойствие. Точно такава алтернатива предлага и Burrata.

Хапването там не е просто вечеря, а действа като напомняне колко малко всъщност ни трябва през лятото: прохладен въздух, спокойствие и весели моменти, в които забравяш да погледнеш часовника. В тяхната градина можете да усетите всичко наведнъж. Масите са разположени така, че да създават усещане за интимност и разговори, които могат да продължат с часове.

Смях, музика, аромат на зехтин и пресни билки, все едно сте в италиански филм и чакате кулминацията на вечерта: храната. И точно когато се чудите какво да изберете, на сцената излизат главният герой - салатата. В менюто на Burrata тя не е фон, а център на вниманието. “Александра“ носи усещане за лекота чрез хрупкавия карфиол и сладостта на нара. „Аморе ди Стефани“ е по-наситена и съчетава свежи зеленчукови нотки, паста Фузили и песто от магданоз. „Кристина Верде“ е най-енергичната от трите - зареждаща, с крехко пилешко, ориз и пресни зеленчуци. Не е ли това онази проста, но рядко постижима формула: качествени продукти, правилна техника и уважение към традицията?

Всички сме чували, че добрата италианска кухня не търпи компромиси и тук това звучи не като клише, а философия, следвана с внимание към всеки детайл. Продуктите са старателно подбрани - от свежите сезонни съставки до автентичните деликатеси, които носят истинския вкус на Италия. Във всяко ястие се усеща нишката, която свързва регионите, поколенията и страстта към добрата кухня. А резултатът е налице - усещането, че за миг се пренасяте в оживените улици на Милано, докато всъщност сте потопени в спокойствието на лятната градина в Burrata, където атмосферата допълва вкусното преживяване.

Но може би най-важният въпрос остава един: защо някои вечери се запомнят, а други не? Дали е заради вкуса, компанията, или онази трудно уловима магия на мястото? В Burrata отговорът е в детайлите, по-конретно в светлината, ароматите, непринудената атмосфера, която ни кара да останем още малко. Всичко се случва естествено, с усещане за автентичност и уют. И когато си тръгнем, остава не просто спомен, а желанието да се връщаме отново и отново.

https://burrata.bg/

0 700 19000

shipka@burrata.bg

lozenets@burrata.bg

paradise@burrata.bg

varna@burrata.bg