Русия стреля мащабно по Украйна със свръхзвукови ракети, които могат да носят ядрени глави: Числата (ВИДЕО)

Руската комбинирана въздушна атака срещу Украйна от малките часове на денонощието на 2 юни е била по-мащабна, отколкото тази на 24 май срещу Киев и Киевска област, но с по-малко на брой ракети. Това показва актуалната сводка на украинския генщаб. Руснаците са изстреляли общо 73 ракети от различни видове, както и 656 далекобойни безпилотни системи, а основните цели бяха Киев, Харков, Одеса и Днипро – ОЩЕ: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)
Съгласно данните на украинските ВВС, Русия е изстреляла цели 8 противокорабни ракети "Циркон", 33 балистични ракети "Искандер-М", 27 крилати ракети Х-101 и 5 модифицирани крилати ракети с морско базиране "Калибър". Свалени са 11 балистични ракети "Искандер-М", 26 крилати ракети Х-101 и 3 ракети "Калибър". Отделно са свалени и 602 дрона, а удари от преминалите ракети и дронове са регистрирани на 38 места в Украйна - ОЩЕ: Украинските ВВС потвърдиха стрелбата с "Орешник" и общо 90 ракети по Киев и областта (ВИДЕО).
The Russians are currently attacking Kyiv with Iskander and Zircon missiles. Residents are spending the night in the subway. pic.twitter.com/XsLthmDiRa— WarTranslated (@wartranslated) June 2, 2026
Нито една ракета "Циркон" не е свалена според досегашните данни на украинските ВВС. Този вид ракети бяха малко позабравени предвид "Орешник", но по спецификация това са свръхзвукови ракети, със скорост 8-9 маха (около 11 000 км/ч) и с балистична траектория, които могат да носят ядрени бойни глави. Ракетите отдавна се използват от Русия за удари в Украйна.