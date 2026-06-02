Имаме "Орешник", нямаме бензин: Парадокс по руски

"Парадоксът на ситуацията е, че имаме "Орешник", но в Крим няма бензин."
Констатацията е на ZАПИСКИ VЕТЕРАНА, един от известните Z-канали в Telegram с над 295 хиляди последователи.
Тъжна за руснаците констатация, до която доведе тяхната война срещу Украйна. И поредно доказателство колко ефикасно работят украинските санкции срещу руските петролни рафинерии и други нефтени съоръжения.
