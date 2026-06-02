Фискалният съвет: Бюджетният дефицит е най-високият за последните 20 години

Бюджетният дефицит за май е най-високият за последните 20 години. Това посочват от Фискалния съвет на България в свой анализ на тема "Фискален дефицит за месец май като процент от БВП“, съобщиха днес от Съвета. Оттам отбелязват също така, че представят сравнителни данни за изпълнението на държавния бюджет предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

На база на предварителни данни и оценки на Министерството на финансите (МФ) се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 2,5 млрд. евро или 2 на сто от прогнозния БВП, съобщиха днес от МФ.

Още: Продължава да расте: Бюджетният дефицит скочи до 2,5 млрд. евро

Дефицитът за май представлява 2 процента от БВП

Дефицитът за май с натрупване е в размер на 2,5 млрд. евро и представлява 2 процента от БВП, което най-високата стойност за последните 20 години (или от 2007 г. насам), посочват от Фискалния съвет.

Оттам допълват още, че дефицитът само за май е 0,74 млрд. евро и е на стойност 0,6 процента от БВП - също най-високата стойност за последните 20 години (или от 2007 г. насам).

Още: "Мързеливци, страхливци, комунистически подход": Николай Василев подкара поименно заради 20 млрд. лева дълг

Божанов: Процедурата по свръхдефицит е управляема, но властта прави крачки назад