Промени в движението по АМ “Тракия“ в Ямболско

От 8 ч. утре - 3 юни, до 8 ч. до 5 юни (петък) за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от АМ “Тракия“ между 274-ти и 275-ти км на автомагистралата. Ще бъде ограничено преминаването и по пътна връзка Ямбол - София на пътен възел “Ямбол“ при 275-ти км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел “Нова Загора“ и пътен възел “Зимница“.

Движение - в платното за Бургас

По същото време ще бъде ограничено преминаването в платното за София и между 284-ти и 285-ти км на АМ “Тракия“. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас.

Строителните работи ще се изпълняват от “Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ “Тракия“.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

