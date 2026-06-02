За пръв път огромната територия на Русия не е пречка за настъпващите армии

В продължение на векове огромната територия на Русия се е смятала за непреодолима пречка за настъпващите армии. За пръв път обаче сега това не е така. Трябва да се отдаде дължимото признание на украинската армия, че намери верния път как успешно да противодейства на един враг с невъобразимо по-голям мащаб и ресурси. Днес тя удря далеч навътре по руската територия и безкрайните руски простори не са пречка - само един пример: при операция "Паяжина" тя атакува две руски авиобази, Оленя и Белая, които са съответно на около 1900 километра и на 4300 километра от Украйна. Първата се намира в руската Арктика, а втората в Източен Сибир.

Както пише Гари Каспаров в профила си във Фейсбук, Украйна намери един изключително ефективен метод за борба и напълно предефинира концепцията за съвременна война, като показа, че една технологично напреднала страна може да нанесе критични щети на противник, който очевидно е по-мощен конвенционално.

Каспаров пише и друго - че войната ще приключи само с пълната деокупация на Крим и изглежда, че това ще се случи по-скоро отколкото очакваме.

"Украинското знаме, развяващо се над Севастопол, е единственият начин най-накрая да се унищожи имперският дух и да се изкорени вирусът, който е дълбоко вкоренен в съзнанието на огромното мнозинство руски граждани. (...) И съдейки по това, което виждаме днес, резултатът може да дойде много по-рано, отколкото се смяташе напоследък", пише той като очевидно визира последните събития в Крим, където украинските удари отрязаха супохътната връзка на полуострова с Русия и съответно по такъв начин бе отрязана руската логистика. Резултатът е, че полуостровът остана без бензин и дизел, тъй като доставките станаха невъзможни.