Невероятно падение на руската армия за последните 6 месеца: Украйна иска край на войната, но може и да направи пробив (ОБЗОР - ВИДЕО)

Проблемите за диктатора Владимир Путин на фронта в Украйна се задълбочават - до момента украинските сили до голяма степен са успели да спрат руската пролетно-лятна офанзива за 2026 г. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е установил доказателства, според които руските сили са установили контрол или са проникнали в територия с площ от 40,64 квадратни километра в периода от декември 2025 г. до май 2026 г. В същото време обаче са загубили 281,1 кв. км, ако се вземе предвид само земята, която контролират изцяло (без мисиите за проникване).

Важно е да се отбележи, че понякога много малки групи от по няколко руски войници проникват и поддържат ограничено присъствие, разпръснато сред украински позиции, но не контролират съответните райони. Така изчисленията на ISW показват, че загубата на над 281 квадратни километра от руснаците за декември 2025 - май 2026 не означават по същество, че украинските сили са освободили толкова територия.

Сравнението на териториалните придобивки на Русия през 2025 г. със същия период на предходната година показва, че темпото на руското настъпление значително е спаднало, дори и ако се включат руските прониквания. От декември 2024 г. до май 2025 г. силите на Путин са настъпили в територия от 515,84 квадратни километра в сравнение с 40-те кв. км, в които са настъпили или проникнали през същия период на 2025–2026 г. По този начин през 2026 г. руснаците са превзели или проникнали само в 7,87% от територията, в която са настъпили през 2025 г. В началото на 2025 г. руските сили не са използвали широко тактики за проникване.

Други източници, използващи различни методики, също отчитат бавен темп на напредъка на руските сили през май 2026 г. Мониторинговата група DeepState, за която се твърди, че е свързана с украинското военно разузнаване, съобщи на 1 юни, че през миналия месец руснаците са придобили само 14 квадратни километра допълнителна територия, въпреки че са увеличили броя на атаките си с над една трета - до над 7000. Източникът отбеляза обаче, че е забавил публикуването на информация за украинските успехи по съображения за сигурност. Според данните през май тази година украинските въоръжени сили (ВСУ) са си възвърнали повече територия, отколкото руснаците са успели да заемат. Това се случва за първи път от началото на контраофанзивата от 2023 г. Резултатите за Русия са останали ограничени, тъй като нападенията все повече са разчитали на двойки войници или единични прониквания, а украинските сили са реагирали по-бързо на тези прониквания.

Украйна може да осъществи голям пробив тази година?

Украйна може да опита пробив с бронирана техника на фронта през тази година, пише междувременно списание The Economist. Войната наподобява последния етап от Първата световна война, при който фронтът е предимно статичен, но новите тактики и технологии биха могли да възстановят маневрената война, като създадат локални зони на превъзходство и отворят проломи в руската отбрана, анализира в задълбоченото си есе Шашанк Джоши, с което приключва работата си като редактор по въпросите на отбраната в изданието.

Озаглавено „Опасната илюзия на съвременната война“, есето оспорва някои от по-модерните предположения за технологиите и войната, като твърди, че напредъкът в изкуствения интелект, автономността, дроновете и прецизните удари не непременно правят войните по-лесни за спечелване. Вместо това те може би създават бойни полета, които са по-смъртоносни, а в някои отношения - по-трудни за постигане на решителни резултати.

Що се отнася до технологиите, Украйна създаде специализирано конструкторско бюро за управляеми въздушни бомби - BlueBird Tech и държавното научно-конструкторско бюро започнаха серийно производство на такива бомби. Първата версия с 250-килограмова бойна глава се появи през май и достига цели, намиращи се на разстояние от десетки километри.

Руските сили пък се надяват, че са измислили успешна тактика за противодействие на дронове - те все по-често боядисват камионите си в камуфлажен мотив „зебра“, надявайки се да заблудят системите за машинно зрение на украинските безпилотни летателни апарати. Този вид камуфлаж се е използвал активно по време на Първата и Втората световна война за прикриване на военни кораби. В морето той е давал резултат, но предстои да се види дали ще помогне на руснаците сред зеленината.

Зеленски иска край на войната преди зимата

На фона на дискусиите за възможни пробиви и нови офанзиви украинският президент Володимир Зеленски е разпоредил да се положат усилия за прекратяване на войната възможно най-скоро - за предпочитане преди зимата, обяви ръководителят на президентската администрация ген. Кирило Буданов, който дълго време преди това оглавяваше военното разузнаване. „Като ръководител на Администрацията на президента, ще направя всичко възможно, за да постигнем целта, поставена от президента на Украйна“, заяви той. Според него тази цел е реалистична.

Буданов каза, че преговорният процес за Украйна не е в задънена улица в контекста на фокуса на посредниците от САЩ върху войната в Иран. Говорейки на форума „Архитектура на сигурността“, той заяви, че някои процеси остават скрити от широката публика и че пратениците на американския държавен глава Доналд Тръмп са потвърдили посещение в Киев, което доказва, че преговорите продължават. Все още примирие няма, понеже диктаторът Владимир Путин не се отказва от максималистичните си искания, дори когато инициативата на фронта е у ВСУ, а икономиката на Руската федерация е притисната в ъгъла.

Серхий „Флаш“ Бескрестнов, който е съветник на министъра на отбраната на Украйна Михайло Федоров, отбеляза, че според актуалните разузнавателни данни се наблюдава движение на войски, както и изграждане на укрепления и пътища в Беларус. Бескректнов добави, че това не е тайна, подсилвайки опасенията на президента Зеленски и други официални лица за готвено руско нападение от север с помощта на беларуската армия.

Владимир Путин не спира да говори за Старобелск на фона на трагедията за руския петрол

Путин пък отново "претопли" удара в Старобелск, един от окупираните от руската армия украински градове - там загинаха 21 души в общежитие на местно учебно заведение. Обяснението на украинците бе, че това са били готвещи се да станат оператори на дронове и кадети. Москва обаче говори за убити деца и не спира да поставя темата на дневен ред. Путин нарече случилото се "терористична атака" и "съзнателно тежко престъпление срещу деца" от "киевската върхушка".

"Ръководството в Киев реши да отвори нова страница в поредицата от престъпленията си, за да придаде ново измерение на конфликта като цяло. Е, това е техният избор", каза диктаторът, който е издирван от Международния наказателен съд за отвличане на украински деца и който пета година води пълномащабна война в съседна държава, убивайки и ранявайки цивилни всяка нощ с ракетни нападения и атаки с дронове.

Путин изрази съболезнования на семействата на загиналите в Старобелск, разпореди да се окаже помощ на всички пострадали и заяви, че виновните ще бъдат наказани. Той твърди, че Украйна е използвала 16 дрона при атаката срещу колежа. След това разпореди студентите да завършат учебната година, а завършващите да получат дипломите си.

Докато диктаторът продължава да разчита на "външния враг", за да се закрепи за властта на фона на тежко икономическо положение, самите руснаци не спират да усещат колко боли от войната. Недостигът на гориво е станал толкова сериозен, че дори картите и ваучерите, използвани за закупуване на гориво на окупирания полуостров Крим, са свършили. Двете най-големи вериги бензиностанции - ATAN и TES - са спрели продажбата на купони и карти за гориво. Само ден по-рано руските власти въведоха ограничения: бензин A-95 само с купони, а A-92 - само до 20 литра на превозно средство. Междувременно най-находчивите продавачи вече са започнали да предлагат бензин онлайн на завишени цени. В т.нар. ДНР (Донецка народна република) ограничението е 30 литра бензин на превозно средство - засега.

Причината за недостига на гориво в Крим - ударите на въоръжените сили на Украйна. Руснаците се оплакват от „сериозни логистични проблеми“, докато хората на полуострова се тълпят пред бензиностанциите, които все още разполагат със запаси, за да заредят, както могат.

Излязоха и кадри, показващи как през нощта на 30 май 412-а бригада „Немезида“ на Украйна нанася удар по нефтения терминал във Феодосия в окупирания Крим, като поразява два големи резервоара с нефтопродукти. Последвалото разузнаване потвърждава, че на мястото е избухнал голям пожар.

Руският нефтопреработвателен завод във Волгоград е преустановил преработката на нефт след удара с украински дрон на 29 май, съобщава Reuters. Източници от бранша посочват, че блок CDU-1, отговарящ за около 40% от капацитета на завода, е бил спрян, а блокове CDU-5 и CDU-6 също са били изключени след нанесени щети и възникнал пожар в обекта.

Продължават и ударите на украинските сили със среден обсег, които нарушават логистиката на руснаците - най-вече по маршрутите между Южна Русия и незаконно анексирания Крим.

Има оплаквания, че на път за Мариупол, Донецка област, не е никак спокойно:

Появиха се кадри, показващи как операторите на дронове от украинската „Спартанска бригада“ изгарят руски превозни средства по пътищата, водещи към окупирания Донецк. Екипажите на батальона „Черно небе“ продължават да нанасят удари по руската логистика и да проследяват маршрутите ѝ до крайната ѝ дестинация.

От Запорожка област също има подобно видео:

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

За 21-во поредно денонощие интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се измерва с над 200 бойни сблъсъка за 24 часа. На 1 юни е имало 249 бойни сблъсъка спрямо 276 на 31 май, гласи официалната информация от украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 317 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 50 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3342 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 230 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9007 FPV дрона, което е с около 450 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо – там са спрени 56 руски пехотни атаки, твърдят от ВСУ, като боевете текат в селата западно и северно от Покровск. Самият град Покровск също е отбелязан като зона на сражения от генщаба. Още 10 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но е имало само две откъм Часов Яр (Краматорското направление). Още 35 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, като в Ореховското направление, в най-западната част на същия регион, не е отчетено нито едно нападение за изминалото денонощие. Руснаците са осъществили 13 щурма в Южнослобожанското направление - в района на град Вовчанск и в селата около него, а по още 10 атаки е имало в Лиманското и Славянското направление.

Наскоро украинските сили напреднаха в посока Покровск, докато руснаците се промъкваха в района. Геолокализиран видеозапис, публикуван на 1 юни, показва, че ВСУ са напреднали или са запазили позициите си североизточно от Родинско (северно от Покровск).

05-03 video

RU 57 company hit UA position near Rodynske.

0:07 48.374302,37.184661

RU 57 company hit UA position in Dobropillia.

0:19 48.445130,37.080530

source:https://t.co/7Di7va71Bv@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/QUjzURyd9l — richardzai (@richardzai38580) June 1, 2026

Геолокализирани кадри, публикувани също вчера, показват, че украинските сили са нанесли удар по руски военнослужещ в полетата южно от Гришино (северозападно от Покровск) по време на вероятна руска проникваща мисия, пише ISW.

Руският военен блогър "Дневник на десантчика" твърди, че руските сили са напреднали северно от Котлино, т.е. югозападно от Покровск, но няма геолокализирани кадри, които да го потвърждават.

Друг военнопропаганден руски канал - "Два майора" - твърди, че в посока Добропиля (северно от Покровск) руските въоръжени сили продължават да действат активно в селата в близост до Гришино - Мирно, Василиевка и Шевченко. "Нашите войски бавно напредват, изравнявайки фронтовата линия", пише източникът.

"В Константиновка врагът признава продължаващото влошаване на ситуацията за украинските въоръжени сили в градската зона въпреки засилените украински въздушни удари. Нашите щурмови групи проникват в западната част на града, а в районите на Илиновка, Степановка и Долха Балка се водят боеве, което разтяга отбранителните линии на украинските въоръжени сили", твърди "Два майора".

Според него в Харковския сектор руските сили продължават настъплението си към село Казача Лопан, основен логистичен център на украинските въоръжени сили. "Трима украински войници са се предали. В сектор Вовчанск ударните части на Северната група сили са напреднали до 400 метра и водят престрелки с леко стрелково оръжие в село Охримовка", допълва каналът. А в посока Суми, в района на Шостка, части от Северната група сили на руската армия водят сражения с леко стрелково оръжие в Бачевск и околностите. "В района на Суми нашите сили са напреднали до 500 метра в 11 района, а сраженията продължават в Иволжанско и Писаревка", твърди "Два майора" без доказателства.

Украинският канал "Офицер", поддържан от лейтенант с позивна "Алекс", отбелязва, че "врагът увеличава броя на безпилотните летателни апарати в цялата зона на бойните действия; започва масово въвеждане в експлоатация на батальони и бригади от дронове като част от годишната задача за увеличаване на личния състав в подразделенията за безпилотни летателни апарати. Но набирането на кадри там е далеч от идеалното и се нуждае от подобрение, така че процентът на ефективност, спрямо общата маса на изстрелванията, е значително по-нисък от нашия, а с увеличаването на безпилотния потенциал в Южна Украйна, ние осигуряваме на противника ефект на подкопана логистика във всички посоки, не по-лош от този на техния толкова хвален „Рубикон“".

Вижте какво се случи през нощта във войната на дронове и ракети - Русия изстреля общо 73 ракети и 656 безпилотни апарата към Украйна, носейки смърт и щети в Киев, Одеса, Днипро и други градове и села: