Най-голямото живо същество на планетата не е нито кит, нито дърво: Tо е под земята и е на възраст до 8500 години

Най-големият известно същество, живеещо на нашата планета не е нито кит, нито дърво, а гъба, растяща под земята в Националната гора Малхур в Орегон. Според spacedaily.com, тази гигантска гъба покрива близо четири квадратни мили, тежи между 7500 и 35 000 тона и се оценява на възраст между две и осем хиляди години.

Най-голямото живо същество на Земята

През 1988 г. горският патолог Грег Уипъл, работещ за Службата по горите на САЩ в източен Орегон, изследва моделите на смъртност на дърветата в Националната гора Малхур. Ела, бор и други иглолистни дървета умирали на групи, което не съответствало на моделите на типичните дървесни патогени. След като изследвал кореновите системи на умиращите дървета, Уипъл идентифицирал виновника: паразитната гъба Armillaria ostoyae, известна още като медоносна гъба.

Самата тази гъба е широко разпространена в повечето умерени гори на Северното полукълбо. Мащабът на заразата обаче е бил изумителен.

Гъбата в Малхур е един-единствен организъм. Тя покрива приблизително 2385 акра или 9,5 квадратни километра. Възрастта ѝ се оценява между 2000 и 8500 години. Тя е най-големият жив организъм на Земята. И бавно убива гората, която обитава, откакто съществува.

Какъв вид организъм е това? Във видимата си форма, Armillaria ostoyae е гъба. Плодните тела се появяват през есента като струпвания от медено оцветени шапки, излизащи от почвата в основата на заразените дървета.

Останалата част е под земята и се състои от мрежа от тънки бели нишки, наречени хифи, които се преплитат, за да образуват обширна тъкан, наречена мицел. Мицелът пълзи през почвата със скорост от приблизително 0,2 до 1 метър годишно. Той също така произвежда специален вид черни, подобни на въжета структури, наречени ризоморфи, които са отговорни за смъртта на дърветата, които обитава.

Как учените са определили, че всичко това е един организъм, а не отделни организми? Доскоро миколозите приемаха, че струпванията от медоносни гъби във всяка дадена гора са плодните тела на отделни организми.

По-късно обаче учените са разработили техника, при която проби от гъбична тъкан от различни места са показали възможността за отглеждане на гъбата в петриеви панички. Когато проби от различни организми се отглеждат заедно, те обикновено образуват видима бариера, тъй като двата организма се разпознават като различни. Когато проби от един и същ организъм се отглеждат заедно, не се образува бариера. Пробите се сливат.

В резултат на това, в цялата площ от 9,5 квадратни километра, пробите са били сляти, без да образуват бариерни линии, което показва, че цялата популация представлява един-единствен генетичен индивид, а не отделни организми.

На какво се основават оценките за възрастта на тази гъба? Оценките за възрастта на тази гъба се основават на скоростта на разпространение, а не на директно датиране. Гъбата се движи през почвата със скорост от приблизително 0,7 до 3,3 фута годишно. Сегашната ѝ площ е приблизително 2385 акра. Въз основа на тази площ и наблюдаваната скорост на разпространение се получава приблизителна възраст между 2000 и 8500 години.

Ширината на диапазона отразява реалните предположения относно това колко бързо се разпространява гъбата и дали тази скорост е останала стабилна във времето.

